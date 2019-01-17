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معنف ابنته "دارين" معترفاً بفعلته: مسحور ولست بوعيي

تابعت "سبق" الحادثة في تقارير عدة حتى تسليم الطفلة لأمها

أرجع والد الطفلة المعنفة دارين ما وقع منه من تعنيف لطفلته إلى السحر الذي يقع تحت تأثيره، ولم يكن بوعيه عندما فعل ذلك بطفلته ، فيما أشارت مصادر "سبق" إلى  اعترافه بارتكابه التعنيف بحق طفلته وإرساله مقاطع الفيديو لطليقته.

 

يذكر أن حادثة الطفلة المعنفة لاقت تجاوبا من وزارة العمل والتنمية، ووجه حينها مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بإلقاء القبض على والد الطفلة، وتمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة من إلقاء القبض عليه أثناء محاولته الخروج من مكة وتم تسليمه لجهة الاختصاص، فيما تولى فرع وزارة العمل بمكة التوجة لمنزل الطفلة واستلامها وإخضاعها الفحص الطبي بمستشفى الأطفال والولادة بمكة، وتولت جمعية الوداد الخيرية رعاية الطفلة لحين استلامها من والدتها قبل عدة أيام.

 

وكانت "سبق" قد تابعت الحادثة من بدايتها وتناولتها في عدد من التقارير حتى لحظة تسليم الطفلة لوالدتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معنف ابنته "دارين" معترفاً بفعلته: مسحور ولست بوعيي
سبق

أرجع والد الطفلة المعنفة دارين ما وقع منه من تعنيف لطفلته إلى السحر الذي يقع تحت تأثيره، ولم يكن بوعيه عندما فعل ذلك بطفلته ، فيما أشارت مصادر "سبق" إلى  اعترافه بارتكابه التعنيف بحق طفلته وإرساله مقاطع الفيديو لطليقته.

 

يذكر أن حادثة الطفلة المعنفة لاقت تجاوبا من وزارة العمل والتنمية، ووجه حينها مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بإلقاء القبض على والد الطفلة، وتمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة من إلقاء القبض عليه أثناء محاولته الخروج من مكة وتم تسليمه لجهة الاختصاص، فيما تولى فرع وزارة العمل بمكة التوجة لمنزل الطفلة واستلامها وإخضاعها الفحص الطبي بمستشفى الأطفال والولادة بمكة، وتولت جمعية الوداد الخيرية رعاية الطفلة لحين استلامها من والدتها قبل عدة أيام.

 

وكانت "سبق" قد تابعت الحادثة من بدايتها وتناولتها في عدد من التقارير حتى لحظة تسليم الطفلة لوالدتها.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
02:51 PM
تابعت "سبق" الحادثة في تقارير عدة حتى تسليم الطفلة لأمها

معنف ابنته "دارين" معترفاً بفعلته: مسحور ولست بوعيي

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
62
40,707

أرجع والد الطفلة المعنفة دارين ما وقع منه من تعنيف لطفلته إلى السحر الذي يقع تحت تأثيره، ولم يكن بوعيه عندما فعل ذلك بطفلته ، فيما أشارت مصادر "سبق" إلى  اعترافه بارتكابه التعنيف بحق طفلته وإرساله مقاطع الفيديو لطليقته.

 

يذكر أن حادثة الطفلة المعنفة لاقت تجاوبا من وزارة العمل والتنمية، ووجه حينها مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بإلقاء القبض على والد الطفلة، وتمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة من إلقاء القبض عليه أثناء محاولته الخروج من مكة وتم تسليمه لجهة الاختصاص، فيما تولى فرع وزارة العمل بمكة التوجة لمنزل الطفلة واستلامها وإخضاعها الفحص الطبي بمستشفى الأطفال والولادة بمكة، وتولت جمعية الوداد الخيرية رعاية الطفلة لحين استلامها من والدتها قبل عدة أيام.

 

وكانت "سبق" قد تابعت الحادثة من بدايتها وتناولتها في عدد من التقارير حتى لحظة تسليم الطفلة لوالدتها.

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