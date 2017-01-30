معهد الإدارة العامة يبدأ في تنفيذ برامجه الإعدادية برسوم للجامعيين وحمَلة الثانوية

أعلن مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة، عن عزمه تنفيذ عدد من البرامج الإعدادية لخرّيجي الجامعات والثانوية العامة؛ وذلك في الفترة المسائية، بالمركز الرئيسي للمعهد بالرياض؛ اعتباراً من الفصل التدريبي الثاني لهذا العام 1438هـ؛ حيث سيبدأ التسجيل يوم الثلاثاء القادم 3 جمادى الأولى، ويستمر حتى 11 من الشهر نفسه، ويمكن الاطلاع على تفاصيل البرامج وشروط القبول فيها، والتعرف على إجراءات التسجيل ورسوم الالتحاق بالبرامج؛ من خلال الموقع الرسمي للمعهد: www.ipa.edu.sa/eadad.

جدير بالذكر أن البرامج المنفذة للجامعيين هي: (الدراسات القانونية)؛ بينما البرامج المنفذة لحملة الشهادة الثانوية هي: (إدارة الموارد البشرية، السكرتير التنفيذي، المحاسبة، برمجة الحاسب الآلي، إدارة المواد).