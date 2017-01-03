معيدون ومحاضرون بجامعة الملك سعود لـ"سبق": نحن بين التهديد والحرمان

طالبوا بتحسين معاملة ملفهم وإعطائهم الحق الوظيفي الكامل

طالب عدد من المحاضرين بجامعة الملك سعود بأن يلقى ملف المعيدين والمحاضرين بالجامعة العناية الفائقة، وتعديل الطرق التي يتم التعامل بها لتحسين الأداء، وتوفير بيئة مناسبة للمعيد والمحاضر، وإعطائهم الحق الوظيفي الكامل. مؤكدين أن "القائم على هذا الكيان قادر على صنع القرارات التي تغير من نظرة المعيد والمحاضر للجامعة"، ومشددين على أنه "لا توجد جامعة في السعودية تتأخر فيها الترقيات مثل جامعة الملك سعود".



وقال المحاضر بجامعة الملك سعود طارق الأحمري لـ"سبق": "يستفتح المعيد بجامعة الملك سعود وظيفته بحماس، وذات تواقة للعطاء بعد سنوات متميزة دراسيًّا، ثم لا يلبث أن تصله تهديدات قوية بأنه إذا لم تجد قبولاً دراسيًّا فسوف يتم تحويلك إلى موظف إداري. استقبال بلغة تهديد حادة لحياة وظيفية للتو بدأت. ولا شك أن هذا ينعكس على تحديد مسألة الولاء للكيان؛ لأنه يرى المكان محاطًا بالمخاطر، لا بالبيئة الأكاديمية المحفزة والإيجابية".



ويضيف الأحمري: "وهذا لا يعني إهمال الأمر من قِبل المسؤولين، لكنّ هناك طرقًا أخرى ألطف وأجمل، تستطيع بها الجامعة تحفيز منسوبيها".



وتابع: "إحدى الزميلات تأخرت في الحصول على الماجستير بسبب ظروف عائلية، ورغم ذلك، وبعد انتهاء ظروفها، قامت بالدراسة والحصول على الدرجة العلمية، وعلاوة على ذلك حصلت على براءة اختراع، ومؤخرًا يستقبلونها في قسمها بتهديدات وأخبار غير واضحة عن تحويلها لموظفة. وبعد كل هذا الجهد والتميز تأمل كيف يتم التعامل معها؛ لأنها تأخرت بسبب ظروفها الصعبة، وعدم تقدير ذلك".



وأكمل: "يعود هذا المعيد بعد سنوات الغربة وتحقيق الإنجاز بحصوله على الماجستير، ويرى تلك الأفواج الهائلة من المعيدين الذين ينتظرون الترقية، ثم يقارن كيف كان مهددًا قبل بعثته، واليوم هو محروم من الحصول على حقه. لا توجد جامعة في السعودية تتأخر فيها الترقيات مثل جامعة الملك سعود. والذي قد يؤذيك بعد هذا هو قول الموظف (إذا تمت ترقيتك من يضمن خروجك للدكتوراه؟). هذا الرد هو انعكاس لعقلية المسؤول عن هذا الموظف الذي قد يؤمن بمنهجية التعطيل بعدم منح الترقية. وهذا استمرار صارخ في التهديد والحرمان في وقت واحد.. فـ(حشفًا وسوء كيلة)".



ويروي الأحمري من القصص المؤلمة والساخرة في الوقت ذاته بأن "هناك معيدة حاصلة على الماجستير منذ ثلاث سنوات في جامعة الملك سعود قامت بتدريس طالبة ماجستير من جامعة الملك فيصل، وانتهت الطالبة، وعادت لجامعتها، وتمت ترقيتها خلال أربعة أشهر، وأستاذتها بجامعة الملك سعود لا زالت تنتظر الترقية!".



ويقول الأحمري: "إن الجامعات السعودية تأخذ حقها من الأرقام الوظيفية بما يتناسب مع أعداد أعضاء هيئة التدريس فيها. ولزامًا على جامعة الملك سعود أن تأخذ حقها من الأرقام؛ لتنهي معاناة المئات من المعيدين؛ حتى يتم ترقيتهم؛ فهم أكثر مَن يتحمل أعباء التدريس والنشاط في ظل انشغال الدكتور بأبحاثه وأعماله خارج الجامعة، ويأخذ المعيد والمحاضر نسبة كبيرة جدًّا من عبء التدريس وتحريك العملية الأكاديمية، ورغم ذلك لا يحصل على حقه، ولا يصل لمرحلة الرضا".



وتساءل: "هل تتوقع أن هذا كل شيء؟ لا بالطبع؛ فالموضوع أكثر تعقيدًا! المعيد والمحاضر يسعيان إلى أن يحصلا على القبول الأكاديمي الجيد، لكن الجامعة لا تنتبه إلى صعوبة جلب القبول في الوقت الحاضر؛ لأن بعض من يصنع قرارات التعقيد في اختيار الجامعات الخارجية والداخلية مضى على تخرجه من جامعته 30 سنة، ولو عاد اليوم محاضرًا أو معيدًا لم يستطع أن يجلب قبولاً منها؛ لأن الظروف والتوجهات السياسية والمنافسة العلمية بين الدول اختلفت. دعوني أقول إن إقرار تصنيف شنغهاي أيضًا هو جزء من هذه المشكلة، ويحتاج لإعادة نظر؛ لأن حصر المبتعث في دول معينة في ظل تقدم العلم في كل مكان مسألة تحتاج إلى نقاش ودراية ومواكبة للواقع".



وختم الأحمري حديثه: "تخرَّج أساتذتنا الجامعيون وهم بجودة علمية عالية في زمن لم تقر فيه هذه التصنيفات المعقدة والشروط التي تحتاج إلى إرهاق طويل حتى يتم تحقيقها، ومع ذلك عضو هيئة التدريس من الجيل الجديد هو أضعف؛ لأن أغلب ما يحدث عمل إعلامي، ليس فيه جودة حقيقية لمصلحة المعيد ولا المحاضر ولا هذا الكيان؛ فيبقى المعيد والمحاضر بين سندان التهديد ومطرقة الحرمان!".

