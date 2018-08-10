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مفاجأة .. "فيسبوك" تدرس منح أموال لجميع مستخدميها

ستتقاسم عائد المنشورات سواء مع الأفراد أو صُناع المحتوى

ألمحت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" تجهّز طريقة جديدة تمنح من خلالها أحقية الحصول على الأموال لجميع مستخدميها.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في تقرير لها، إن مؤسّس "فيسبوك"، مارك زوكربيرج؛ طرح منذ شهرين تلك الفكرة، ويبدو أن الشبكة في طريقها لتنفيذ آلياتها نقلاً عن مصادر من داخل الشبكة.

وكان زوكربيرج؛ قد طرح الفكرة في خطاب ألقاه بجامعة "هارفارد" الأمريكية في مايو الماضي، بمناسبة حصوله على الدكتوراه الفخرية، حينما قال إنه يستكشف أفكاراً عن توفير دخل أساسي شامل للمستخدمين لحثّهم على إيجاد أفكار جديدة تنفع شبكة التواصل الشهيرة.

وتشير التقارير إلى أن "فيسبوك" بتلك الطريقة، تسعى إلى ضرب منافستها "جوجل" في مقتل، حيث يعتمد معظم صُناع المحتوى على شبكات التواصل كوسيلة لزيادة الوصول إلى محتواهم لزيادة عائد الإعلانات الخاصّة بهم، التي تأتي من "جوجل" في أغلب الأحيان.

وقالت الصحيفة البريطانية إن فكرة ضمان دخل أساسي للمستخدمين تمتلك ميزة عظيمة، حيث تكرّس من مبدأ أن كل مواطن هو عضو ذو قيمة في المجتمع، ويمكن أن يشكل محتواه تغييراً لحياته الشخصية.

الطريقة

لكن هل كل شخص سيكون متاحاً له الحصول على مقابل مادي؟ أجابت "فيسبوك" عن ذلك التساؤل، وفقاً لمصادر من داخلها لـ "فاينانشيال تايمز".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن زوكربيرج، زار في يوليو الماضي ولاية ألاسكا، وامتدح البرامج الاجتماعية الخاصّة بها؛ ما قد يشير إلى احتمالية اعتماده على جانب كبير منها في تطبيق برنامج "منح الأموال" الخاص بشبكته.

وتعتمد ألاسكا على فكرة توزيع عائد النفط الخاص بها على سكانها كافة كمصدر دخل إضافي على دخلهم الطبيعي، وهو ما يعني أن "فيسبوك" قد تعتمد آلية منح وتقاسم الأموال لأصحاب المنشورات التي تحظى بشعبية كبيرة سواء كانوا أفراداً أو صُناع محتوى.

ويعتقد زوكربيرج؛ أن "البيانات والمحتوى" هما "النفط" الجديد في القرن الحادي والعشرين، وهو ما تنافس "فيسبوك" فيه شركة "جوجل".

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن "فيسبوك" تمتلك بيانات، وتبيع مساحات منها للمعلنين، ولكنها لا تقدم لمستخدميها أي عائد، بخلاف "جوجل"، وهو ما ستسعى إلى تغييره في الفترة المقبلة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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مفاجأة .. "فيسبوك" تدرس منح أموال لجميع مستخدميها
سبق

ألمحت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" تجهّز طريقة جديدة تمنح من خلالها أحقية الحصول على الأموال لجميع مستخدميها.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في تقرير لها، إن مؤسّس "فيسبوك"، مارك زوكربيرج؛ طرح منذ شهرين تلك الفكرة، ويبدو أن الشبكة في طريقها لتنفيذ آلياتها نقلاً عن مصادر من داخل الشبكة.

وكان زوكربيرج؛ قد طرح الفكرة في خطاب ألقاه بجامعة "هارفارد" الأمريكية في مايو الماضي، بمناسبة حصوله على الدكتوراه الفخرية، حينما قال إنه يستكشف أفكاراً عن توفير دخل أساسي شامل للمستخدمين لحثّهم على إيجاد أفكار جديدة تنفع شبكة التواصل الشهيرة.

وتشير التقارير إلى أن "فيسبوك" بتلك الطريقة، تسعى إلى ضرب منافستها "جوجل" في مقتل، حيث يعتمد معظم صُناع المحتوى على شبكات التواصل كوسيلة لزيادة الوصول إلى محتواهم لزيادة عائد الإعلانات الخاصّة بهم، التي تأتي من "جوجل" في أغلب الأحيان.

وقالت الصحيفة البريطانية إن فكرة ضمان دخل أساسي للمستخدمين تمتلك ميزة عظيمة، حيث تكرّس من مبدأ أن كل مواطن هو عضو ذو قيمة في المجتمع، ويمكن أن يشكل محتواه تغييراً لحياته الشخصية.

الطريقة

لكن هل كل شخص سيكون متاحاً له الحصول على مقابل مادي؟ أجابت "فيسبوك" عن ذلك التساؤل، وفقاً لمصادر من داخلها لـ "فاينانشيال تايمز".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن زوكربيرج، زار في يوليو الماضي ولاية ألاسكا، وامتدح البرامج الاجتماعية الخاصّة بها؛ ما قد يشير إلى احتمالية اعتماده على جانب كبير منها في تطبيق برنامج "منح الأموال" الخاص بشبكته.

وتعتمد ألاسكا على فكرة توزيع عائد النفط الخاص بها على سكانها كافة كمصدر دخل إضافي على دخلهم الطبيعي، وهو ما يعني أن "فيسبوك" قد تعتمد آلية منح وتقاسم الأموال لأصحاب المنشورات التي تحظى بشعبية كبيرة سواء كانوا أفراداً أو صُناع محتوى.

ويعتقد زوكربيرج؛ أن "البيانات والمحتوى" هما "النفط" الجديد في القرن الحادي والعشرين، وهو ما تنافس "فيسبوك" فيه شركة "جوجل".

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن "فيسبوك" تمتلك بيانات، وتبيع مساحات منها للمعلنين، ولكنها لا تقدم لمستخدميها أي عائد، بخلاف "جوجل"، وهو ما ستسعى إلى تغييره في الفترة المقبلة.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
12:30 PM

مفاجأة .. "فيسبوك" تدرس منح أموال لجميع مستخدميها

ستتقاسم عائد المنشورات سواء مع الأفراد أو صُناع المحتوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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19,582

ألمحت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" تجهّز طريقة جديدة تمنح من خلالها أحقية الحصول على الأموال لجميع مستخدميها.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في تقرير لها، إن مؤسّس "فيسبوك"، مارك زوكربيرج؛ طرح منذ شهرين تلك الفكرة، ويبدو أن الشبكة في طريقها لتنفيذ آلياتها نقلاً عن مصادر من داخل الشبكة.

وكان زوكربيرج؛ قد طرح الفكرة في خطاب ألقاه بجامعة "هارفارد" الأمريكية في مايو الماضي، بمناسبة حصوله على الدكتوراه الفخرية، حينما قال إنه يستكشف أفكاراً عن توفير دخل أساسي شامل للمستخدمين لحثّهم على إيجاد أفكار جديدة تنفع شبكة التواصل الشهيرة.

وتشير التقارير إلى أن "فيسبوك" بتلك الطريقة، تسعى إلى ضرب منافستها "جوجل" في مقتل، حيث يعتمد معظم صُناع المحتوى على شبكات التواصل كوسيلة لزيادة الوصول إلى محتواهم لزيادة عائد الإعلانات الخاصّة بهم، التي تأتي من "جوجل" في أغلب الأحيان.

وقالت الصحيفة البريطانية إن فكرة ضمان دخل أساسي للمستخدمين تمتلك ميزة عظيمة، حيث تكرّس من مبدأ أن كل مواطن هو عضو ذو قيمة في المجتمع، ويمكن أن يشكل محتواه تغييراً لحياته الشخصية.

الطريقة

لكن هل كل شخص سيكون متاحاً له الحصول على مقابل مادي؟ أجابت "فيسبوك" عن ذلك التساؤل، وفقاً لمصادر من داخلها لـ "فاينانشيال تايمز".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن زوكربيرج، زار في يوليو الماضي ولاية ألاسكا، وامتدح البرامج الاجتماعية الخاصّة بها؛ ما قد يشير إلى احتمالية اعتماده على جانب كبير منها في تطبيق برنامج "منح الأموال" الخاص بشبكته.

وتعتمد ألاسكا على فكرة توزيع عائد النفط الخاص بها على سكانها كافة كمصدر دخل إضافي على دخلهم الطبيعي، وهو ما يعني أن "فيسبوك" قد تعتمد آلية منح وتقاسم الأموال لأصحاب المنشورات التي تحظى بشعبية كبيرة سواء كانوا أفراداً أو صُناع محتوى.

ويعتقد زوكربيرج؛ أن "البيانات والمحتوى" هما "النفط" الجديد في القرن الحادي والعشرين، وهو ما تنافس "فيسبوك" فيه شركة "جوجل".

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن "فيسبوك" تمتلك بيانات، وتبيع مساحات منها للمعلنين، ولكنها لا تقدم لمستخدميها أي عائد، بخلاف "جوجل"، وهو ما ستسعى إلى تغييره في الفترة المقبلة.

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