مفتي تونس: السعودية جل اهتمامها يصب في تقديم أفضل الخدمات للحجاج

قال: ما تقدّمه جعلها تحظى باحترام كافة الدول

أكد مفتي الجمهورية التونسية رئيس الوفد التونسي "الشيخ عثمان البطيخ"؛ أن الخدمات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن غير مستغربة، وأن المملكة جل اهتمامها يصب في تقديم وتوفير أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام؛ ولذلك تحظى المملكة باحترام كافة الدول.

وقدم شكر شعب وحكومة جمهورية تونس للمملكة العربية السعودية، مبينًا تميز العلاقات الوطيدة بينهما، ومشيدًا بمستوى التنسيق والتعاون الكبير مع وزارة الحجّ والعُمرة، كما نوه إلى البرامج الخدمية والتقنية المتقدمةً التي أطلقتها لخدمة ضيوف الرحمن، التي أتاحت مزيدًا من السلاسة والمرونة والشفافية لوفود الرحمن قبل قدومهم للأراضي المقدسة.

وأشاد بتميز ونجاح موسم حج العام الماضي، منوِّهًا في ذات السياق بالتعاون المميز مع كافة القطاعات التابعة لوزارة الحجّ والعمرة والجهات التي تعمل تحت مظلتها، ومختلف الجهات الحكومية والأهلية، مؤكدًا أن هذا التعاون الكبير والمثمر سيسهم في إنجاح موسم حج هذا العام كذلك –بمشيئة الله تعالى-.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الحجّ والعُمرة "الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن" له، والوفد المرافق؛ وفقًا للتوجيهات الكريمة للإعداد الجيد لترتيبات استقبال رؤساء وفود حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي لموسم حج 1438هـ، وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك في إطار خطط وزارة الحجّ والعُمرة للتنسيق مع رؤساء وفود شؤون حجّ الدول العربيّة والإسلاميّة ودول الأقليات الإسلاميّة لمناقشة تنظيم حجاجهم القادمين لأداء مناسك حج هذا العام، ومنها استقبالهم وتفويجهم وإسكانهم وتنقلاتهم، وكذلك بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها لهم وزارة الحجّ والعُمرة، ومؤسسات أرباب الطوائف التي تعمل تحت مظلتها، والنقابة العامّة للسيارات، وكل ما تعنى به الخطط التشغيلية للوزارة لحج ١٤٣٨هـ.