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مفتي تونس يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الثانية للبيعة

مشيدًا بالإنجازات التي تحققت وخدمة الإسلام والمسلمين

توجه مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ بخالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الثانية لتولي الملك المفدى ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم في المملكة .

وقال: "يسعدني أن أتوجه بهذه المناسبة بالتهاني والدعاء لخادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية, وإلى المملكة الشقيقة بمزيد التقدم والازدهار."

وأضاف: "كما لا يفوتني أن أنوه بالإنجازات العظيمة التي ما انفك خادم الحرمين الشريفين يحققها للمملكة وللأمة الإسلامية قاطبة خدمة لقضايا السلام والأمن والتعاون المثمر من أجل لمّ شمل الأمة الإسلامية, ومن أجل توفير الظروف الملائمة لحجيج بيت الله الحرام وللمعتمرين والتسهيلات التي تحقق الراحة والأمن لهم " .

وأكد الشيخ عثمان بطيخ أن ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين من توسعات في الحرمين الشريفين ومن إنجازات عمرانية عملاقة حولهما هي محل اعتزاز وفخر جميع التونسيين، منوهاً بالعلاقات المتميزة والمتجذرة تاريخياً بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ .

وسأل مفتي تونس في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يحفظ المملكة وقيادتها من كل مكروه وأن يبقي على الأمة الإسلامية وبلدانها موفور الصحة والعافية والازدهار والتقدم وأن ينصرها جميعاً في حربها على الإرهاب.

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مفتي تونس يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الثانية للبيعة
سبق

توجه مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ بخالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الثانية لتولي الملك المفدى ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم في المملكة .

وقال: "يسعدني أن أتوجه بهذه المناسبة بالتهاني والدعاء لخادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية, وإلى المملكة الشقيقة بمزيد التقدم والازدهار."

وأضاف: "كما لا يفوتني أن أنوه بالإنجازات العظيمة التي ما انفك خادم الحرمين الشريفين يحققها للمملكة وللأمة الإسلامية قاطبة خدمة لقضايا السلام والأمن والتعاون المثمر من أجل لمّ شمل الأمة الإسلامية, ومن أجل توفير الظروف الملائمة لحجيج بيت الله الحرام وللمعتمرين والتسهيلات التي تحقق الراحة والأمن لهم " .

وأكد الشيخ عثمان بطيخ أن ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين من توسعات في الحرمين الشريفين ومن إنجازات عمرانية عملاقة حولهما هي محل اعتزاز وفخر جميع التونسيين، منوهاً بالعلاقات المتميزة والمتجذرة تاريخياً بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ .

وسأل مفتي تونس في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يحفظ المملكة وقيادتها من كل مكروه وأن يبقي على الأمة الإسلامية وبلدانها موفور الصحة والعافية والازدهار والتقدم وأن ينصرها جميعاً في حربها على الإرهاب.

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
03:19 PM
مشيدًا بالإنجازات التي تحققت وخدمة الإسلام والمسلمين

مفتي تونس يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الثانية للبيعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توجه مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ بخالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الثانية لتولي الملك المفدى ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم في المملكة .

وقال: "يسعدني أن أتوجه بهذه المناسبة بالتهاني والدعاء لخادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية, وإلى المملكة الشقيقة بمزيد التقدم والازدهار."

وأضاف: "كما لا يفوتني أن أنوه بالإنجازات العظيمة التي ما انفك خادم الحرمين الشريفين يحققها للمملكة وللأمة الإسلامية قاطبة خدمة لقضايا السلام والأمن والتعاون المثمر من أجل لمّ شمل الأمة الإسلامية, ومن أجل توفير الظروف الملائمة لحجيج بيت الله الحرام وللمعتمرين والتسهيلات التي تحقق الراحة والأمن لهم " .

وأكد الشيخ عثمان بطيخ أن ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين من توسعات في الحرمين الشريفين ومن إنجازات عمرانية عملاقة حولهما هي محل اعتزاز وفخر جميع التونسيين، منوهاً بالعلاقات المتميزة والمتجذرة تاريخياً بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ .

وسأل مفتي تونس في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يحفظ المملكة وقيادتها من كل مكروه وأن يبقي على الأمة الإسلامية وبلدانها موفور الصحة والعافية والازدهار والتقدم وأن ينصرها جميعاً في حربها على الإرهاب.

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