مفتي لبنان يبحث مع العيسى سبل تمتين العلاقات مع رابطة العالم الإسلامي

بحضور ابن معمر والقائم بالأعمال بالإنابة لدى سفارة خادم الحرمين الشريفين

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى ببيروت اليوم أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر بحضور القائم بالأعمال بالإنابة لدى سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبدالله بخاري.



وتناول اللقاء سبل تمتين العلاقات بين رابطة العالم الإسلامي ودار الفتوى.



وفي ختام اللقاء تسلم كل من الدكتور العيسى وابن معمر والمستشار بخاري ميدالية دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية قدمها لهم مفتي الجمهورية اللبنانية.

