مقابلة خاصّة مع متعب بن عبدالله على "الإخبارية" السعودية .. اليوم

تبث قناة "الإخبارية"، اليوم، ببرنامج "لقاء خاص"، مقابلة مع الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود؛ وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العُليا لمهرجان الجنادرية في الساعة ١٢:٠٥م.

وتنطلق بمشيئة الله تعالى بعد غد الأربعاء، فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31" برعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي تنظّمه وزارة الحرس الوطني بحضور حشد كبير من الأدباء والمفكرين من مختلف دول العالم.

ويُعَد المهرجان الوطني للتراث والثقافة، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني في الجنادرية كل عام، مناسبة تاريخية وطنية في مجال الثقافة، ومؤشراً عميقاً على اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بالتراث والثقافة والتقاليد والقيم العربية الأصيلة.