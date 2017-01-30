النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقابلة خاصّة مع متعب بن عبدالله على "الإخبارية" السعودية .. اليوم

تبث قناة "الإخبارية"، اليوم، ببرنامج "لقاء خاص"، مقابلة مع الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود؛ وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العُليا لمهرجان الجنادرية في الساعة ١٢:٠٥م.

وتنطلق بمشيئة الله تعالى بعد غد الأربعاء، فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31" برعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي تنظّمه وزارة الحرس الوطني بحضور حشد كبير من الأدباء والمفكرين من مختلف دول العالم.

ويُعَد المهرجان الوطني للتراث والثقافة، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني في الجنادرية كل عام، مناسبة تاريخية وطنية في مجال الثقافة، ومؤشراً عميقاً على اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بالتراث والثقافة والتقاليد والقيم العربية الأصيلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مقابلة خاصّة مع متعب بن عبدالله على "الإخبارية" السعودية .. اليوم
سبق

تبث قناة "الإخبارية"، اليوم، ببرنامج "لقاء خاص"، مقابلة مع الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود؛ وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العُليا لمهرجان الجنادرية في الساعة ١٢:٠٥م.

وتنطلق بمشيئة الله تعالى بعد غد الأربعاء، فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31" برعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي تنظّمه وزارة الحرس الوطني بحضور حشد كبير من الأدباء والمفكرين من مختلف دول العالم.

ويُعَد المهرجان الوطني للتراث والثقافة، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني في الجنادرية كل عام، مناسبة تاريخية وطنية في مجال الثقافة، ومؤشراً عميقاً على اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بالتراث والثقافة والتقاليد والقيم العربية الأصيلة.

30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
11:24 AM
اخر تعديل
30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
02:12 PM

مقابلة خاصّة مع متعب بن عبدالله على "الإخبارية" السعودية .. اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
9,768

تبث قناة "الإخبارية"، اليوم، ببرنامج "لقاء خاص"، مقابلة مع الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود؛ وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العُليا لمهرجان الجنادرية في الساعة ١٢:٠٥م.

وتنطلق بمشيئة الله تعالى بعد غد الأربعاء، فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31" برعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي تنظّمه وزارة الحرس الوطني بحضور حشد كبير من الأدباء والمفكرين من مختلف دول العالم.

ويُعَد المهرجان الوطني للتراث والثقافة، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني في الجنادرية كل عام، مناسبة تاريخية وطنية في مجال الثقافة، ومؤشراً عميقاً على اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بالتراث والثقافة والتقاليد والقيم العربية الأصيلة.

شارك برأيك
37
138

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
1,509
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
3,896
100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
3,044
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
10,398

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة