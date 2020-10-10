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مقتل "الأهنومي" مرجع الحوثيين الديني في غارة للتحالف العربي

استهدفته مع أربعة عناصر من مرافقيه

أعلن الجيش اليمني ممثلاً بالمنطقة العسكرية الخامسة اليوم ، عن مقتل المرجع الديني وعضو ما يسمى بالملتقى الاسلامي التابع للحوثيين القيادي في مليشيا الحوثي "طه صالح مقبل الأهنومي" بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفته مع أربعة عناصر من مرافقيه امس السبت جنوب مدينة ميدي .

وكشف المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني أن مصادر إعلامية له تابعة للمليشيا عن مقتل الاهنومي مع أربعة من مرافقيه بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفته أثناء ذهابه إلى جبهة ميدي لإلقاء محاضرات ودروس معنوية للمقاتلين الحوثيين .

والأهنومي أحد أبناء مديرية المفتاح بمحافظة حجة وهو قيادي في مليشيا الحوثي وعضو ما يسمى بالملتقى الاسلامي المدعوم إيرانياً ويضم عدة مراجع وشخصيات دينية حوثية برئاسة المرجع الحوثي احمد درهم حورية وعبد المجيد الحوثي.

ويهدف إلى نشر الثورة الإيرانية والمذهب الخاص بها وفق مايستخدمه الحوثيين من أساليب إجبارية .

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مقتل "الأهنومي" مرجع الحوثيين الديني في غارة للتحالف العربي
سبق

أعلن الجيش اليمني ممثلاً بالمنطقة العسكرية الخامسة اليوم ، عن مقتل المرجع الديني وعضو ما يسمى بالملتقى الاسلامي التابع للحوثيين القيادي في مليشيا الحوثي "طه صالح مقبل الأهنومي" بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفته مع أربعة عناصر من مرافقيه امس السبت جنوب مدينة ميدي .

وكشف المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني أن مصادر إعلامية له تابعة للمليشيا عن مقتل الاهنومي مع أربعة من مرافقيه بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفته أثناء ذهابه إلى جبهة ميدي لإلقاء محاضرات ودروس معنوية للمقاتلين الحوثيين .

والأهنومي أحد أبناء مديرية المفتاح بمحافظة حجة وهو قيادي في مليشيا الحوثي وعضو ما يسمى بالملتقى الاسلامي المدعوم إيرانياً ويضم عدة مراجع وشخصيات دينية حوثية برئاسة المرجع الحوثي احمد درهم حورية وعبد المجيد الحوثي.

ويهدف إلى نشر الثورة الإيرانية والمذهب الخاص بها وفق مايستخدمه الحوثيين من أساليب إجبارية .

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
04:33 PM

مقتل "الأهنومي" مرجع الحوثيين الديني في غارة للتحالف العربي

استهدفته مع أربعة عناصر من مرافقيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الحد الجنوبي
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أعلن الجيش اليمني ممثلاً بالمنطقة العسكرية الخامسة اليوم ، عن مقتل المرجع الديني وعضو ما يسمى بالملتقى الاسلامي التابع للحوثيين القيادي في مليشيا الحوثي "طه صالح مقبل الأهنومي" بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفته مع أربعة عناصر من مرافقيه امس السبت جنوب مدينة ميدي .

وكشف المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني أن مصادر إعلامية له تابعة للمليشيا عن مقتل الاهنومي مع أربعة من مرافقيه بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفته أثناء ذهابه إلى جبهة ميدي لإلقاء محاضرات ودروس معنوية للمقاتلين الحوثيين .

والأهنومي أحد أبناء مديرية المفتاح بمحافظة حجة وهو قيادي في مليشيا الحوثي وعضو ما يسمى بالملتقى الاسلامي المدعوم إيرانياً ويضم عدة مراجع وشخصيات دينية حوثية برئاسة المرجع الحوثي احمد درهم حورية وعبد المجيد الحوثي.

ويهدف إلى نشر الثورة الإيرانية والمذهب الخاص بها وفق مايستخدمه الحوثيين من أساليب إجبارية .

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