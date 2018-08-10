مقتل جنديَّيْن يمنيَّيْن و5 من مسلحي القاعدة في هجوم انتحاري واشتباكات جنوب اليمن

قُتل اليوم جنديان يمنيان، وأُصيب 8 آخرون، وذلك في هجوم انتحاري، استهدف موقعًا عسكريًّا للواء 103 في منطقة جحين شرق مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين جنوب شرقي اليمن.



وقال مصدر أمني يمني لوسائل إعلام محلية: إن مسلحي تنظيم «أنصار الشريعة»، الفرع المحلي لتنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب، هاجموا الموقع بسيارة مفخخة، ثم دارت اشتباكات بين الجنود والمسلحين.



وأضاف بأن الجنود أفشلوا الهجوم بعد أن تصدوا له، مشيرًا إلى أن 5 من مسلحي القاعدة، بينهم الانتحاري الذي يقود السيارة المفخخة، قُتلوا، وأُصيب آخرون، إضافة إلى مقتل الجنديَّيْن وإصابة 8 آخرين.



وجاء الهجوم في الوقت الذي دفعت فيه القوات الحكومية اليمنية الأسبوع الماضي بعدد من الألوية الأمنية والعسكرية إلى مناطق متفرقة في محافظة أبين لتأمينها، ومحاربة عناصر التنظيم المتطرف.

