مقتل عشريني طعنًا في معارض السيارات بحائل.. وهروب الجناة

​إثر شجار مع "مزايدين" على إحدى السيارات

قتل مواطن إثر شجار بمعارض السيارات بحائل بعد طعنه عدة طعنات في رقبته لقي حتفه على إثرها.

وتبين التفاصيل التي حصلت عليها " سبق" أن مواطنين بدؤوا بالدخول على حراج إحدى السيارات المتوقفة عند أحد المعارض، وأخذوا بالمزايدة مع شاب عشريني حتى وقع شجار، وبعد التفريق بينهم لحق المواطنون بالشاب، وعاد الشجار مرة أخرى ليتلقى طعنات نافذة أردته قتيلاً، وهربوا من الموقع، فيما نُقل الشاب إلى مستشفى الملك خالد بحائل ليُعلن وفاته هناك.

الجهات الأمنية بدأت البحث عن المتسبب، وذكرت مصادر أنهم من خارج حائل.