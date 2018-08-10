النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"سبق" تتجوَّل داخل "المسورة" وترصد حالة الرضا بين المواطنين

شاهد.. "العوامية" تستعيد هدوءها.. ورجال الأمن يسيطرون على أوكار الإرهابيين ومروِّجي المخدرات والأسلحة

مقتل قيادي بارز في الحرس الإيراني بسوريا.. و"فارس": كان يدافع عن المراقد

المعارضة الإيرانية: 10 آلاف قتيل من المليشيات الشيعية منذ التدخل بجانب "الأسد"

أعلن مسؤول بفيلق القدس التابع لقوات الحرس الإيراني في محافظة كيلان شمال إيران، عن مقتل العقيد مرتضى حسين بور شلماني، خلال اشتباكات مع الفصائل المقاتلة في سوريا.

ونقلت وكالة "فارس" الحكومية الإيرانية أن "مرتضى حسين بور شلماني، قُتل أثناء قيامه بخدمات استشارية؛ دفاعاً عن المراقد الدينية في سوريا"، دون أن تحدد مكاناً دقيقاً لموقع مقتله.

وأضافت أن "الضابط كان أحد أفراد الحرس الإيراني، وهو القتيل الـ 20 من بين المستشارين العسكريين في سوريا من أبناء مدينة كيلان".

وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كشف مع نهاية العام الماضي أن عدد قتلى قوات الحرس والمليشيات التابعة لها في سوريا، بلغ أكثر من 10 آلاف شخص منذ التدخل الإيراني إلى جانب نظام بشار الأسد قبل 6 سنوات.

وأكدت المقاومة الإيرانية أنها حصلت على تقارير من داخل البلاد، تؤكد أن عدد قتلى قوات الحرس وعملائها من اللبنانيين والأفغان والباكستانيين والعراقيين المؤتمرين بإمرة الحرس يتجاوز 10 آلاف شخص.

يُذكر أن وسائل الإعلام في إيران تعلن بشكل شبه يومي عن مقتل عناصر من قوات الحرس بمعارك سوريا، كما تتحدث بانتظام عن سقوط قتلى أفغان وباكستانيين بسوريا تنقل جثثهم إلى إيران.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مقتل قيادي بارز في الحرس الإيراني بسوريا.. و"فارس": كان يدافع عن المراقد
سبق

أعلن مسؤول بفيلق القدس التابع لقوات الحرس الإيراني في محافظة كيلان شمال إيران، عن مقتل العقيد مرتضى حسين بور شلماني، خلال اشتباكات مع الفصائل المقاتلة في سوريا.

ونقلت وكالة "فارس" الحكومية الإيرانية أن "مرتضى حسين بور شلماني، قُتل أثناء قيامه بخدمات استشارية؛ دفاعاً عن المراقد الدينية في سوريا"، دون أن تحدد مكاناً دقيقاً لموقع مقتله.

وأضافت أن "الضابط كان أحد أفراد الحرس الإيراني، وهو القتيل الـ 20 من بين المستشارين العسكريين في سوريا من أبناء مدينة كيلان".

وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كشف مع نهاية العام الماضي أن عدد قتلى قوات الحرس والمليشيات التابعة لها في سوريا، بلغ أكثر من 10 آلاف شخص منذ التدخل الإيراني إلى جانب نظام بشار الأسد قبل 6 سنوات.

وأكدت المقاومة الإيرانية أنها حصلت على تقارير من داخل البلاد، تؤكد أن عدد قتلى قوات الحرس وعملائها من اللبنانيين والأفغان والباكستانيين والعراقيين المؤتمرين بإمرة الحرس يتجاوز 10 آلاف شخص.

يُذكر أن وسائل الإعلام في إيران تعلن بشكل شبه يومي عن مقتل عناصر من قوات الحرس بمعارك سوريا، كما تتحدث بانتظام عن سقوط قتلى أفغان وباكستانيين بسوريا تنقل جثثهم إلى إيران.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
11:15 AM

مقتل قيادي بارز في الحرس الإيراني بسوريا.. و"فارس": كان يدافع عن المراقد

المعارضة الإيرانية: 10 آلاف قتيل من المليشيات الشيعية منذ التدخل بجانب "الأسد"

A A A
بندر الدوشي - واشنطن
12
13,754

أعلن مسؤول بفيلق القدس التابع لقوات الحرس الإيراني في محافظة كيلان شمال إيران، عن مقتل العقيد مرتضى حسين بور شلماني، خلال اشتباكات مع الفصائل المقاتلة في سوريا.

ونقلت وكالة "فارس" الحكومية الإيرانية أن "مرتضى حسين بور شلماني، قُتل أثناء قيامه بخدمات استشارية؛ دفاعاً عن المراقد الدينية في سوريا"، دون أن تحدد مكاناً دقيقاً لموقع مقتله.

وأضافت أن "الضابط كان أحد أفراد الحرس الإيراني، وهو القتيل الـ 20 من بين المستشارين العسكريين في سوريا من أبناء مدينة كيلان".

وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كشف مع نهاية العام الماضي أن عدد قتلى قوات الحرس والمليشيات التابعة لها في سوريا، بلغ أكثر من 10 آلاف شخص منذ التدخل الإيراني إلى جانب نظام بشار الأسد قبل 6 سنوات.

وأكدت المقاومة الإيرانية أنها حصلت على تقارير من داخل البلاد، تؤكد أن عدد قتلى قوات الحرس وعملائها من اللبنانيين والأفغان والباكستانيين والعراقيين المؤتمرين بإمرة الحرس يتجاوز 10 آلاف شخص.

يُذكر أن وسائل الإعلام في إيران تعلن بشكل شبه يومي عن مقتل عناصر من قوات الحرس بمعارك سوريا، كما تتحدث بانتظام عن سقوط قتلى أفغان وباكستانيين بسوريا تنقل جثثهم إلى إيران.

شارك برأيك
2
17

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
28,327
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
23,329
54 مليار ..

54 مليار ..

27 يوليو
24,338
26 مليار

26 مليار

25 يوليو
19,819

الفعاليات

جارية
01
أغسطس

مهرجان الورد والفاكهة

تنتهي 18 أغسطس
جارية
02
أغسطس

دراجون أكروبات

تنتهي 30 أغسطس
جارية
03
أغسطس

ملتقى الحرف والصناعات اليدوية الاول

تنتهي 15 أغسطس

كاريكاتير

وللراتب عتاب.. بعد طول غياب

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟
بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة