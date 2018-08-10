مقتل قيادي بارز في الحرس الإيراني بسوريا.. و"فارس": كان يدافع عن المراقد

المعارضة الإيرانية: 10 آلاف قتيل من المليشيات الشيعية منذ التدخل بجانب "الأسد"

أعلن مسؤول بفيلق القدس التابع لقوات الحرس الإيراني في محافظة كيلان شمال إيران، عن مقتل العقيد مرتضى حسين بور شلماني، خلال اشتباكات مع الفصائل المقاتلة في سوريا.

ونقلت وكالة "فارس" الحكومية الإيرانية أن "مرتضى حسين بور شلماني، قُتل أثناء قيامه بخدمات استشارية؛ دفاعاً عن المراقد الدينية في سوريا"، دون أن تحدد مكاناً دقيقاً لموقع مقتله.

وأضافت أن "الضابط كان أحد أفراد الحرس الإيراني، وهو القتيل الـ 20 من بين المستشارين العسكريين في سوريا من أبناء مدينة كيلان".

وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كشف مع نهاية العام الماضي أن عدد قتلى قوات الحرس والمليشيات التابعة لها في سوريا، بلغ أكثر من 10 آلاف شخص منذ التدخل الإيراني إلى جانب نظام بشار الأسد قبل 6 سنوات.

وأكدت المقاومة الإيرانية أنها حصلت على تقارير من داخل البلاد، تؤكد أن عدد قتلى قوات الحرس وعملائها من اللبنانيين والأفغان والباكستانيين والعراقيين المؤتمرين بإمرة الحرس يتجاوز 10 آلاف شخص.

يُذكر أن وسائل الإعلام في إيران تعلن بشكل شبه يومي عن مقتل عناصر من قوات الحرس بمعارك سوريا، كما تتحدث بانتظام عن سقوط قتلى أفغان وباكستانيين بسوريا تنقل جثثهم إلى إيران.