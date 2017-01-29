مقتل 3 من زعماء "القاعدة" في عملية أمريكية وسط اليمن

أعلنت مصادر يمنية، مقتل 3 من زعماء تنظيم القاعدة في عملية أمريكية وسط اليمن.

وقالت مصادر يمنية: "إن 3 من زعماء القاعدة بالبيضاء وهم عبدالرؤوف الذهب وسلطان الذهب وعلوي النمس الجوفي، قضوا في هجوم للطيران الأمريكي على بلدة قيفة بالبيضاء صباح اليوم الأحد".

وفق "الألمانية" وبرواية زعيم قبلي، فإن العملية تضمنت إنزالاً جوياً لفرقة أمريكية على البلدة.

وقال "سكان": "إن طيراناً عسكرياً حلّق ليل السبت بشكل مكثف فوق بلدات البيضاء".

وأتت العملية العسكرية بالتزامن مع منع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليمنيين من دخول أمريكا.