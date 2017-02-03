مقتل وإصابة 24 من نزلاء السجن المركزي بصنعاء برصاص ميليشيا الحوثي

قامت بالاعتداء على النساء اللواتي حضرن لزيارة أقاربهن من المساجين

أقدمت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي تسيطر على السجن المركزي في صنعاء اليوم الجمعة، على إطلاق الرصاص الحي والاعتداء بالضرب المبرح على نزلاء السجن المركزي الواقع في منطقة الجراف شمال المدينة؛ مما أسفر عن مقتل 4 من السجناء وإصابة 20 آخرين.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن شهود عيان، فإن عناصر من الميليشيات الانقلابية قامت بالاعتداء على عدد من النساء اللواتي حضرن لزيارة أقاربهن من المساجين؛ حيث قام أحد عناصر ميليشيا الحوثي بمنعهن من الاقتراب من بوابة السجن، ودفع وصفع إحدى النساء التي اتصلت على أقاربها فتجمعوا أمام البوابة للمطالبة برد اعتبار المرأة والنساء الأخريات من العناصر المسلحة بالزي المدني.

وأضاف شهود العيان: "أن الأمر تصاعد بعد قيام المساجين بالاحتجاج داخل عنابرهم وممن كانوا في ساحة السجن على الواقعة، فيما استخدمت عناصر الميليشيا القوة في قمعهم، واستخدمت الرصاص الحي والاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات؛ ما أسفر عن مقتل أربعة من السجناء وإصابة عشرين آخرين بجروح مختلفة.

وأشار شهود العيان إلى أن مسلحين مدنيين قدموا إلى محيط السجن عقب سماعهم إطلاق النار، وقاموا بإطلاق النار مع حراس السجن وميليشيا الحوثي التي قدمت إلى المكان على متن ثلاثة أطقم، وسط حالة من الفوضى وتصاعد أعمدة الدخان من داخل السجن، فيما تم قطع الشوارع المؤدية إلى محيط السجن من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

