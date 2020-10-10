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"مقياس النيابة العامة".. معيار دقيق لاختيار الأكفأ لوظيفة "ملازم تحقيق"

بالشراكة بين "النيابة العامة" و"قياس" والتسجيل من 6 - 22 صفر

يُعتبر "مقياس النيابة العامة" أحد المعايير الدقيقة للوصول إلى الأكفأ من المتقدمين للعمل بوظيفة ملازم تحقيق في النيابة العامة.
ويشتمل المقياس الذي يعده المركز الوطني للقياس على ثلاثة أبعاد رئيسية؛ الأول هو القدرات العامة، ويتكون من قسمين (اللفظي، والكمي)، والبعد الثاني يتكون من (العلوم الشرعية، القانون)، والثالث المهارات والسمات الشخصية (المهارات الشخصية والاجتماعية).
وأوضح مدير العلاقات والإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لمركز "قياس" إبراهيم الرشيد، أنه ضمن اتفاقية التعاون والشراكة بين النيابة العامة ومركز "قياس" يطبق مقياساً خاصاً للنيابة لانتقاء أفضل المتقدمين لوظائفها على كادر الأعضاء بمرتبة "ملازم تحقيق".
وبيّن "الرشيد" أن التسجيل في المقياس سيكون خلال الفترة 6 - 22 صفر 1439هـ وذلك عبر الموقع الإلكتروني لقياس www.Qiyas.sa، وهو متاح لمن تم ترشيحهم من النيابة العامة، مشيراً إلى أن طريقة التسجيل بالموقع من خلال الدخول لملف المتقدم وإنشاء حساب وتعبئة البيانات الشخصية، ومن ثم تحديد نوع الاختبار ومكان تطبيقه، وبعد ذلك تسديد المقابل المالي، وسيكون تطبيق الاختبار يوم الأحد 8 ربيع الأول 1439هـ، في مدن: الرياض، جدة، الدمام.
وأكد أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.
يُذكر أن من شروط المقياس لدى النيابة العامة أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، أو أن يكون حاصلاً على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها وفي حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.

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"مقياس النيابة العامة".. معيار دقيق لاختيار الأكفأ لوظيفة "ملازم تحقيق"
سبق

يُعتبر "مقياس النيابة العامة" أحد المعايير الدقيقة للوصول إلى الأكفأ من المتقدمين للعمل بوظيفة ملازم تحقيق في النيابة العامة.
ويشتمل المقياس الذي يعده المركز الوطني للقياس على ثلاثة أبعاد رئيسية؛ الأول هو القدرات العامة، ويتكون من قسمين (اللفظي، والكمي)، والبعد الثاني يتكون من (العلوم الشرعية، القانون)، والثالث المهارات والسمات الشخصية (المهارات الشخصية والاجتماعية).
وأوضح مدير العلاقات والإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لمركز "قياس" إبراهيم الرشيد، أنه ضمن اتفاقية التعاون والشراكة بين النيابة العامة ومركز "قياس" يطبق مقياساً خاصاً للنيابة لانتقاء أفضل المتقدمين لوظائفها على كادر الأعضاء بمرتبة "ملازم تحقيق".
وبيّن "الرشيد" أن التسجيل في المقياس سيكون خلال الفترة 6 - 22 صفر 1439هـ وذلك عبر الموقع الإلكتروني لقياس www.Qiyas.sa، وهو متاح لمن تم ترشيحهم من النيابة العامة، مشيراً إلى أن طريقة التسجيل بالموقع من خلال الدخول لملف المتقدم وإنشاء حساب وتعبئة البيانات الشخصية، ومن ثم تحديد نوع الاختبار ومكان تطبيقه، وبعد ذلك تسديد المقابل المالي، وسيكون تطبيق الاختبار يوم الأحد 8 ربيع الأول 1439هـ، في مدن: الرياض، جدة، الدمام.
وأكد أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.
يُذكر أن من شروط المقياس لدى النيابة العامة أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، أو أن يكون حاصلاً على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها وفي حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
01:58 PM

"مقياس النيابة العامة".. معيار دقيق لاختيار الأكفأ لوظيفة "ملازم تحقيق"

بالشراكة بين "النيابة العامة" و"قياس" والتسجيل من 6 - 22 صفر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يُعتبر "مقياس النيابة العامة" أحد المعايير الدقيقة للوصول إلى الأكفأ من المتقدمين للعمل بوظيفة ملازم تحقيق في النيابة العامة.
ويشتمل المقياس الذي يعده المركز الوطني للقياس على ثلاثة أبعاد رئيسية؛ الأول هو القدرات العامة، ويتكون من قسمين (اللفظي، والكمي)، والبعد الثاني يتكون من (العلوم الشرعية، القانون)، والثالث المهارات والسمات الشخصية (المهارات الشخصية والاجتماعية).
وأوضح مدير العلاقات والإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لمركز "قياس" إبراهيم الرشيد، أنه ضمن اتفاقية التعاون والشراكة بين النيابة العامة ومركز "قياس" يطبق مقياساً خاصاً للنيابة لانتقاء أفضل المتقدمين لوظائفها على كادر الأعضاء بمرتبة "ملازم تحقيق".
وبيّن "الرشيد" أن التسجيل في المقياس سيكون خلال الفترة 6 - 22 صفر 1439هـ وذلك عبر الموقع الإلكتروني لقياس www.Qiyas.sa، وهو متاح لمن تم ترشيحهم من النيابة العامة، مشيراً إلى أن طريقة التسجيل بالموقع من خلال الدخول لملف المتقدم وإنشاء حساب وتعبئة البيانات الشخصية، ومن ثم تحديد نوع الاختبار ومكان تطبيقه، وبعد ذلك تسديد المقابل المالي، وسيكون تطبيق الاختبار يوم الأحد 8 ربيع الأول 1439هـ، في مدن: الرياض، جدة، الدمام.
وأكد أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.
يُذكر أن من شروط المقياس لدى النيابة العامة أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، أو أن يكون حاصلاً على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها وفي حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.

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