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مقيم يناشد مساعدته في العثور على ابنيه المختفيين منذ يومين

خرجا من مدائن الفهد بجدة

لا زال المقيم عبده الأهدل -يمني الجنسية- يبحث عن ابنيه سامر البالغ من العمر 14عاماً وسالم 12 عاماً، بعد خروجهما من منزل أسرتهما بمدائن آل فهد بجدة.

وقال والدهما إنهما خرجا بعد عصر الاثنين الماضي وأخذا مفتاح السيارة دون علم والدهما، ووقع حادث بسيط وبسبب ذلك الحادث تملكهما الخوف فأعادا السيارة إلى المنزل في الساعة الخامسة مساء دون علم أحد ووضعا المفتاح في المنزل متخفيين وخرجا من المنزل في تلك اللحظة.

وأضاف أن أحد أصدقائه في سوق الأهدل بجنوب جدة أخبره بأنهما كانا متواجدين أمام مسجد سوق الأهدل، وعندما سألهما أجابا بأنهما ذاهبان لصلاة المغرب وهذه كانت آخر مشاهدة لهما، وبيّن أنه أبلغ الجهات الأمنية عن اختفائهما.

وطالب والدهما قراء "سبق" أو ممن يجدهما الاتصال على الرقم 0537858486 أو الرقم 0582807799

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مقيم يناشد مساعدته في العثور على ابنيه المختفيين منذ يومين
سبق

لا زال المقيم عبده الأهدل -يمني الجنسية- يبحث عن ابنيه سامر البالغ من العمر 14عاماً وسالم 12 عاماً، بعد خروجهما من منزل أسرتهما بمدائن آل فهد بجدة.

وقال والدهما إنهما خرجا بعد عصر الاثنين الماضي وأخذا مفتاح السيارة دون علم والدهما، ووقع حادث بسيط وبسبب ذلك الحادث تملكهما الخوف فأعادا السيارة إلى المنزل في الساعة الخامسة مساء دون علم أحد ووضعا المفتاح في المنزل متخفيين وخرجا من المنزل في تلك اللحظة.

وأضاف أن أحد أصدقائه في سوق الأهدل بجنوب جدة أخبره بأنهما كانا متواجدين أمام مسجد سوق الأهدل، وعندما سألهما أجابا بأنهما ذاهبان لصلاة المغرب وهذه كانت آخر مشاهدة لهما، وبيّن أنه أبلغ الجهات الأمنية عن اختفائهما.

وطالب والدهما قراء "سبق" أو ممن يجدهما الاتصال على الرقم 0537858486 أو الرقم 0582807799

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
12:16 AM
خرجا من مدائن الفهد بجدة

مقيم يناشد مساعدته في العثور على ابنيه المختفيين منذ يومين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
49
100,419

لا زال المقيم عبده الأهدل -يمني الجنسية- يبحث عن ابنيه سامر البالغ من العمر 14عاماً وسالم 12 عاماً، بعد خروجهما من منزل أسرتهما بمدائن آل فهد بجدة.

وقال والدهما إنهما خرجا بعد عصر الاثنين الماضي وأخذا مفتاح السيارة دون علم والدهما، ووقع حادث بسيط وبسبب ذلك الحادث تملكهما الخوف فأعادا السيارة إلى المنزل في الساعة الخامسة مساء دون علم أحد ووضعا المفتاح في المنزل متخفيين وخرجا من المنزل في تلك اللحظة.

وأضاف أن أحد أصدقائه في سوق الأهدل بجنوب جدة أخبره بأنهما كانا متواجدين أمام مسجد سوق الأهدل، وعندما سألهما أجابا بأنهما ذاهبان لصلاة المغرب وهذه كانت آخر مشاهدة لهما، وبيّن أنه أبلغ الجهات الأمنية عن اختفائهما.

وطالب والدهما قراء "سبق" أو ممن يجدهما الاتصال على الرقم 0537858486 أو الرقم 0582807799

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