"مكافحة المخدرات" عن مروِّجي السموم على الطلاب: احذروهم هذه الأيام

قالت: ينشطون في وقت الامتحانات لإيقاع ضحاياهم وأبلغوا عنهم عبر أرقامنا

حذّر الحساب الرسمي للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على "تويتر"، اليوم، من مروِّجي السموم على الطلاب هذه الأيام.

وقالت "الأمانة": ينشط في فترة الامتحانات مروِّجو (سموم المخدرات) لإيقاع الطلاب بها.. فاحذروهم وأبلغوا عنهم مكافحة المخدرات على ٩٩٥ أو ١٩٥٥.