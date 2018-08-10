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"مكافحة المخدرات" لـ"سبق": صدرت التعليمات لاتخاذ الإجراءات ضد فنان أدى حركة الداب

تنتظر عودته من خارج السعودية.. والشريف يؤكد: "لا تهاون مع أي مخالف"

أكد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد المدير العام لمكافحة المخدرات رئيس مشروع "نبراس"، عبدالإله بن محمد الشريف، عدم وجود استثناءات أو تهاون مع أي مخالفين لأنظمة وتعليمات اللجنة الوطنية أو المديرية أو مشروع نبراس، كائنًا مَن كان. مبينًا أن الجهات المعنية طالبت بملاحقة فنان معروف قانونيًّا؛ لأدائه حركة "الداب" التي ترمز لتعاطي الحشيش. وأكد أنه لا تهاون فيما يرتبط بقضايا المخدرات، وأشار إلى أن حماية أجيالنا أمر مهم.


وعن سرعة القبض على المنشد الذي قام بأداء الحركة، وتأخُّر القبض على الفنان، قال الشريف: "المنشد موجود في السعودية، والفنان خارج السعودية حاليًا، وصدرت التعليمات لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".


وأكد "الشريف" أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات ترصدان وتتعاملان مع أي مخالفات لأنظمتهما وتعليماتهما، وتركزان حاليًا خلاف أعمالهما الأخرى على الجوانب التثقيفية والوقائية.

وقال الشريف: "أحب أن أوضح أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تهدف إلى رسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات، ولها حق التنفيذ لبرامجها المختلفة، وهي تولي الجانب الوقائي الاهتمام الكبير من خلال المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)، الذي يقود الجانب التثقيفي في السعودية، وسيقضي - بإذن الله تعالى - على الكثير من السلبيات".


وبيَّن الشريف أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات عضو أساسي في اللجنة الوطنية، وتلك الجهات تعمل على الحفاظ على النشء والشباب والفتيات، وتعمل على حمايتهم من كل الظواهر السلبية أو الانحرافات أو المخدرات بمنهجية علمية واضحة.


وقال: "كنا نأمل من المشاهير، سواء في المجال الرياضي أو المجال الفني، أو غيرهما، المساهمة في التوعية والتثقيف والتعاون مع الجهات المعنية لحماية النشء من الظواهر السلبية، لكن فوجئنا بالبعض يؤدون بعض الممارسات التي ترمز لمتعاطي المخدرات؛ ما كان له تأثير سلبي، تم رصده على بعض المراهقين".


وأضاف: "المديرية واللجنة ومشروع نبراس لها الحق بالمحافظة على شباب وبنات الوطن بالمطالبة بتطبيق الأنظمة والقوانين متى ما خالف معاييرها كائنًا من كان، وولاة أمرنا - يحفظهم الله - حريصون على حماية الوطن ومواطنيه من أدران المخدرات. ونحن مؤتمنون على تطبيق الاستراتيجيات وسياسات اللجنة".


وقال: "بشأن المنشد وما قام به استطاعت الجهات الأمنية ضبطه لقاء أدائه الحركة التي ترمز إلى تعاطي المخدرات، وهي حركة تقليدية لمروجي المخدرات، ونحن لا نقبل بأن يقوم بها أي شخص، فما بالك بالمشاهير. وبالنسبة للفنان الآخر سيتم اتخاذ الإجراء حياله؛ لكونه حاليًا خارج السعودية".

وكانت الجهات الأمنية بالطائف قد ألقت اليوم القبض على إعلامي منشد؛ لقيامه بمخالفة أنظمة اللجنة الوطنية ومشروع "نبراس"، وأدائه حركة "الداب" التي ترمز لتعاطي الحشيش.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مكافحة المخدرات" لـ"سبق": صدرت التعليمات لاتخاذ الإجراءات ضد فنان أدى حركة الداب
سبق

أكد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد المدير العام لمكافحة المخدرات رئيس مشروع "نبراس"، عبدالإله بن محمد الشريف، عدم وجود استثناءات أو تهاون مع أي مخالفين لأنظمة وتعليمات اللجنة الوطنية أو المديرية أو مشروع نبراس، كائنًا مَن كان. مبينًا أن الجهات المعنية طالبت بملاحقة فنان معروف قانونيًّا؛ لأدائه حركة "الداب" التي ترمز لتعاطي الحشيش. وأكد أنه لا تهاون فيما يرتبط بقضايا المخدرات، وأشار إلى أن حماية أجيالنا أمر مهم.


وعن سرعة القبض على المنشد الذي قام بأداء الحركة، وتأخُّر القبض على الفنان، قال الشريف: "المنشد موجود في السعودية، والفنان خارج السعودية حاليًا، وصدرت التعليمات لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".


وأكد "الشريف" أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات ترصدان وتتعاملان مع أي مخالفات لأنظمتهما وتعليماتهما، وتركزان حاليًا خلاف أعمالهما الأخرى على الجوانب التثقيفية والوقائية.

وقال الشريف: "أحب أن أوضح أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تهدف إلى رسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات، ولها حق التنفيذ لبرامجها المختلفة، وهي تولي الجانب الوقائي الاهتمام الكبير من خلال المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)، الذي يقود الجانب التثقيفي في السعودية، وسيقضي - بإذن الله تعالى - على الكثير من السلبيات".


وبيَّن الشريف أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات عضو أساسي في اللجنة الوطنية، وتلك الجهات تعمل على الحفاظ على النشء والشباب والفتيات، وتعمل على حمايتهم من كل الظواهر السلبية أو الانحرافات أو المخدرات بمنهجية علمية واضحة.


وقال: "كنا نأمل من المشاهير، سواء في المجال الرياضي أو المجال الفني، أو غيرهما، المساهمة في التوعية والتثقيف والتعاون مع الجهات المعنية لحماية النشء من الظواهر السلبية، لكن فوجئنا بالبعض يؤدون بعض الممارسات التي ترمز لمتعاطي المخدرات؛ ما كان له تأثير سلبي، تم رصده على بعض المراهقين".


وأضاف: "المديرية واللجنة ومشروع نبراس لها الحق بالمحافظة على شباب وبنات الوطن بالمطالبة بتطبيق الأنظمة والقوانين متى ما خالف معاييرها كائنًا من كان، وولاة أمرنا - يحفظهم الله - حريصون على حماية الوطن ومواطنيه من أدران المخدرات. ونحن مؤتمنون على تطبيق الاستراتيجيات وسياسات اللجنة".


وقال: "بشأن المنشد وما قام به استطاعت الجهات الأمنية ضبطه لقاء أدائه الحركة التي ترمز إلى تعاطي المخدرات، وهي حركة تقليدية لمروجي المخدرات، ونحن لا نقبل بأن يقوم بها أي شخص، فما بالك بالمشاهير. وبالنسبة للفنان الآخر سيتم اتخاذ الإجراء حياله؛ لكونه حاليًا خارج السعودية".

وكانت الجهات الأمنية بالطائف قد ألقت اليوم القبض على إعلامي منشد؛ لقيامه بمخالفة أنظمة اللجنة الوطنية ومشروع "نبراس"، وأدائه حركة "الداب" التي ترمز لتعاطي الحشيش.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
10:24 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
02:14 PM

"مكافحة المخدرات" لـ"سبق": صدرت التعليمات لاتخاذ الإجراءات ضد فنان أدى حركة الداب

تنتظر عودته من خارج السعودية.. والشريف يؤكد: "لا تهاون مع أي مخالف"

الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله بن محمد الشريف
A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
156
103,548

أكد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد المدير العام لمكافحة المخدرات رئيس مشروع "نبراس"، عبدالإله بن محمد الشريف، عدم وجود استثناءات أو تهاون مع أي مخالفين لأنظمة وتعليمات اللجنة الوطنية أو المديرية أو مشروع نبراس، كائنًا مَن كان. مبينًا أن الجهات المعنية طالبت بملاحقة فنان معروف قانونيًّا؛ لأدائه حركة "الداب" التي ترمز لتعاطي الحشيش. وأكد أنه لا تهاون فيما يرتبط بقضايا المخدرات، وأشار إلى أن حماية أجيالنا أمر مهم.


وعن سرعة القبض على المنشد الذي قام بأداء الحركة، وتأخُّر القبض على الفنان، قال الشريف: "المنشد موجود في السعودية، والفنان خارج السعودية حاليًا، وصدرت التعليمات لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".


وأكد "الشريف" أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات ترصدان وتتعاملان مع أي مخالفات لأنظمتهما وتعليماتهما، وتركزان حاليًا خلاف أعمالهما الأخرى على الجوانب التثقيفية والوقائية.

وقال الشريف: "أحب أن أوضح أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تهدف إلى رسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات، ولها حق التنفيذ لبرامجها المختلفة، وهي تولي الجانب الوقائي الاهتمام الكبير من خلال المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)، الذي يقود الجانب التثقيفي في السعودية، وسيقضي - بإذن الله تعالى - على الكثير من السلبيات".


وبيَّن الشريف أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات عضو أساسي في اللجنة الوطنية، وتلك الجهات تعمل على الحفاظ على النشء والشباب والفتيات، وتعمل على حمايتهم من كل الظواهر السلبية أو الانحرافات أو المخدرات بمنهجية علمية واضحة.


وقال: "كنا نأمل من المشاهير، سواء في المجال الرياضي أو المجال الفني، أو غيرهما، المساهمة في التوعية والتثقيف والتعاون مع الجهات المعنية لحماية النشء من الظواهر السلبية، لكن فوجئنا بالبعض يؤدون بعض الممارسات التي ترمز لمتعاطي المخدرات؛ ما كان له تأثير سلبي، تم رصده على بعض المراهقين".


وأضاف: "المديرية واللجنة ومشروع نبراس لها الحق بالمحافظة على شباب وبنات الوطن بالمطالبة بتطبيق الأنظمة والقوانين متى ما خالف معاييرها كائنًا من كان، وولاة أمرنا - يحفظهم الله - حريصون على حماية الوطن ومواطنيه من أدران المخدرات. ونحن مؤتمنون على تطبيق الاستراتيجيات وسياسات اللجنة".


وقال: "بشأن المنشد وما قام به استطاعت الجهات الأمنية ضبطه لقاء أدائه الحركة التي ترمز إلى تعاطي المخدرات، وهي حركة تقليدية لمروجي المخدرات، ونحن لا نقبل بأن يقوم بها أي شخص، فما بالك بالمشاهير. وبالنسبة للفنان الآخر سيتم اتخاذ الإجراء حياله؛ لكونه حاليًا خارج السعودية".

وكانت الجهات الأمنية بالطائف قد ألقت اليوم القبض على إعلامي منشد؛ لقيامه بمخالفة أنظمة اللجنة الوطنية ومشروع "نبراس"، وأدائه حركة "الداب" التي ترمز لتعاطي الحشيش.

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