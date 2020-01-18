مكة .. أعضاء متوفى دماغياً تُنقذ حياة 3 مرضى بالفشل الكلوي والكبدي

عمليات أُجريت بمستشفى حراء بتعاون "الصحة" وبموافقة خطية من ذويه

نجح مستشفى حراء العام بالعاصمة المقدّسة، في إجراء عملية نقل أعضاء من حالة متوفى دماغياً من قسم العناية المركزة؛ بعد أن تمّ التأكّد من الوفاة طبقاً للبرتوكول الوطني لتشخيص الوفاة الدماغية، وضمن التواصل والتعاون المشترك بين وزارة الصحة والمركز السعودي لزراعة الأعضاء تحت إشراف المركز السعودي لزراعة الأعضاء والمكتب الإقليمي بالمنطقة الغربية؛ حيث أنجزت العمليات بعد شرح الحالة لذويها والحصول على الموافقة الخطية من ذوي المتوفى دماغياً على التبرع بالأعضاء.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بـ "صحة" منطقة مكة المكرّمة، حميد المالكي؛ أن عملية زراعة الأعضاء للمرضى المتلقين للأعضاء تكللت بالنجاح؛ حيث تمّت الاستفادة من الكبد والكليتين لمصلحة مرضى الفشل العضوي النهائي بالمملكة، وتمّت زراعة الكبد لمريضة سعودية (58 عاماً) بمستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث بالرياض، كما تمّت زراعة الكلية الأولى لمريض سعودي الجنسية (51 عاماً) بمستشفى الملك فيصل التخصُّصي بجدة، وزراعة الكلية الثانية لمريض سعودي الجنسية (55 عاماً) بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وأكّد "المالكي"، أن التبرع بالأعضاء يرسخ منهج التعاون والتكافل الإنساني، وينقذ أرواح هي في حاجة إلى تلك التبرعات؛ مثمّنين مبادرة ذوي المرضى المتوفين دماغياً الذين يعون فوائد التبرع بالأعضاء في إنقاذ حياة؛ سائلين الله لهم الأجر والمثوبة وللمتبرعين الرحمة والغفران، مبيناً أن إدارة الإخلاء الطبي الجوي السعودي وطيران الأمن العام كان لهما دور فاعل ومهم في إنجاح هذه العملية وغيرها من العمليات لتوفيرهما طائرة إخلاء طبي لنقل الفرق الطبية من الرياض إلى جدة.