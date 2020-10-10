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مكة.. إزالة أحواش ومنازل مخالفة وبدون صكوك في العكيشية

نفّذتها لجنة إزالة التعديات ببلدية الشوقية الفرعية في عدة مواقع

تُواصل لجنة إزالة التعديات ببلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، نشاطها في مراقبة كل المواقع التي تشهد تعديات على الأراضي والممتلكات العامة؛ حيث نفّذت الفِرَق الميدانية -خلال الأيام الماضية- العديدَ من الجولات الميدانية، وتَمَكّنت خلالها من إزالة العديد من المباني والأحواش المخالفة والمُقامة بطرق عشوائية وبدون صكوك شرعية في عدد من الواقع.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي قائلاً: هناك توجيهات صادرة بضرورة تشديد الرقابة على هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو أبنية غير نظامية أولاً بأول، لحماية الأراضي والممتلكات العامة؛ مشيراً إلى أن الفِرَق الميدانية قامت أمس بإزالة عدد من الأحواش والمنازل المخالفة بدون صكوك في منطقة العكيشية، وبمشاركة فرقة من أفراد ومنسوبي الجهات الأمنية المساندة لفِرَق الأمانة.

وأضاف "عراقي": كثفت البلديةُ الفِرَقَ الميدانية التي تعمل على مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية التابعة للمنطقة؛ لافتاً إلى أنها ستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون؛ للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

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مكة.. إزالة أحواش ومنازل مخالفة وبدون صكوك في العكيشية
سبق

تُواصل لجنة إزالة التعديات ببلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، نشاطها في مراقبة كل المواقع التي تشهد تعديات على الأراضي والممتلكات العامة؛ حيث نفّذت الفِرَق الميدانية -خلال الأيام الماضية- العديدَ من الجولات الميدانية، وتَمَكّنت خلالها من إزالة العديد من المباني والأحواش المخالفة والمُقامة بطرق عشوائية وبدون صكوك شرعية في عدد من الواقع.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي قائلاً: هناك توجيهات صادرة بضرورة تشديد الرقابة على هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو أبنية غير نظامية أولاً بأول، لحماية الأراضي والممتلكات العامة؛ مشيراً إلى أن الفِرَق الميدانية قامت أمس بإزالة عدد من الأحواش والمنازل المخالفة بدون صكوك في منطقة العكيشية، وبمشاركة فرقة من أفراد ومنسوبي الجهات الأمنية المساندة لفِرَق الأمانة.

وأضاف "عراقي": كثفت البلديةُ الفِرَقَ الميدانية التي تعمل على مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية التابعة للمنطقة؛ لافتاً إلى أنها ستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون؛ للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
10:01 AM

مكة.. إزالة أحواش ومنازل مخالفة وبدون صكوك في العكيشية

نفّذتها لجنة إزالة التعديات ببلدية الشوقية الفرعية في عدة مواقع

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
16
16,719

تُواصل لجنة إزالة التعديات ببلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، نشاطها في مراقبة كل المواقع التي تشهد تعديات على الأراضي والممتلكات العامة؛ حيث نفّذت الفِرَق الميدانية -خلال الأيام الماضية- العديدَ من الجولات الميدانية، وتَمَكّنت خلالها من إزالة العديد من المباني والأحواش المخالفة والمُقامة بطرق عشوائية وبدون صكوك شرعية في عدد من الواقع.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي قائلاً: هناك توجيهات صادرة بضرورة تشديد الرقابة على هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو أبنية غير نظامية أولاً بأول، لحماية الأراضي والممتلكات العامة؛ مشيراً إلى أن الفِرَق الميدانية قامت أمس بإزالة عدد من الأحواش والمنازل المخالفة بدون صكوك في منطقة العكيشية، وبمشاركة فرقة من أفراد ومنسوبي الجهات الأمنية المساندة لفِرَق الأمانة.

وأضاف "عراقي": كثفت البلديةُ الفِرَقَ الميدانية التي تعمل على مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية التابعة للمنطقة؛ لافتاً إلى أنها ستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون؛ للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

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