مكة.. الإطاحة بمطلوب في قضايا مالية تتجاوز 120 مليون ريال
عليه أحكام وفي العشرينات من عمره
تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة من الإطاحة بمواطن مطلوب في عدد من القضايا المالية وصادر بحقه أحكام قضائية بالقبض عليه في حقوق ماليه تتجاوز 120 مليون ريال.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي بن عطية القرشي أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة تمكنت بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٣ من ضبط مواطن يبلغ من العمر ٢٨عاما، متهم بقضايا مطالبات مالية تتجاوز مائة وعشرين مليون ريال تم التحفظ عليه لإحالته للجهات المختصة.
مكة.. الإطاحة بمطلوب في قضايا مالية تتجاوز 120 مليون ريال
أحمد العبداللهسبق2017-02-02
تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة من الإطاحة بمواطن مطلوب في عدد من القضايا المالية وصادر بحقه أحكام قضائية بالقبض عليه في حقوق ماليه تتجاوز 120 مليون ريال.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي بن عطية القرشي أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة تمكنت بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٣ من ضبط مواطن يبلغ من العمر ٢٨عاما، متهم بقضايا مطالبات مالية تتجاوز مائة وعشرين مليون ريال تم التحفظ عليه لإحالته للجهات المختصة.
02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
05:03 PM
عليه أحكام وفي العشرينات من عمره
مكة.. الإطاحة بمطلوب في قضايا مالية تتجاوز 120 مليون ريال
تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة من الإطاحة بمواطن مطلوب في عدد من القضايا المالية وصادر بحقه أحكام قضائية بالقبض عليه في حقوق ماليه تتجاوز 120 مليون ريال.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي بن عطية القرشي أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة تمكنت بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٣ من ضبط مواطن يبلغ من العمر ٢٨عاما، متهم بقضايا مطالبات مالية تتجاوز مائة وعشرين مليون ريال تم التحفظ عليه لإحالته للجهات المختصة.