مكة.. الإطاحة بمطلوب في قضايا مالية تتجاوز 120 مليون ريال

عليه أحكام وفي العشرينات من عمره

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة من الإطاحة بمواطن مطلوب في عدد من القضايا المالية وصادر بحقه أحكام قضائية بالقبض عليه في حقوق ماليه تتجاوز 120 مليون ريال.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي بن عطية القرشي أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة تمكنت بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٣ من ضبط مواطن يبلغ من العمر ٢٨عاما، متهم بقضايا مطالبات مالية تتجاوز مائة وعشرين مليون ريال تم التحفظ عليه لإحالته للجهات المختصة.