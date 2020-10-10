مكة.. ربط المدارس بمراكز الصحة عبر "نظام GIS"

لتقدير أعداد الفصول والطلاب وتوفير اللقاحات والأمصال

ربطت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة المدارس التابعة لتعليم مكة المكرمة بنطاقات المراكز الصحية التابعة لها.

وتم إعداد الخريطة بالتعاون بين الإدارتين لضمان تقديم خدمات تلبي تطلعات أهالي المنطقة.

وقال الدكتور مصطفى بلجون مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة: فكرة الربط تتمحور حول وصل المدارس بالمراكز الصحية والصحة المدرسية بإدارة الصحة العامة بمكة المكرمة بإنشاء طبقة معلومات جغرافية تشمل جميع نقاط مواقع المدارس جغرافيًا وإدراجها على الطبقات الجغرافية الأخرى المتوفرة لدى صحة مكة المكرمة والخاصة بنقاط المواقع الصحية ونطاق خدماتها، وذلك عبر نظام المعلومات الجغرافي GIS.

وأضاف: بعد ذلك، يتم رفعها عبر موقع خرائط جوجل بما يسمح لأكبر عدد من المستخدمين باستخدامها دون الحاجة لمتخصصين في نظم المعلومات الجغرافية.

وأردف: يُستفاد من ذلك الربط معرفة المركز المناط به تقديم خدمات الصحة المدرسية للمدارس الواقعة بنطاق خدماته بمختلف فئاتها "بنين – بنات – ابتدائي – متوسط...".

وقال "بلجون": يمكن من خلال بيانات المدارس المتوفرة عبر الخريطة والتي سيتم تحديثها بالتعاون مع تعليم مكة المكرمة، تقدير أعداد الفصول وأعداد الطلاب بها وتقدير احتياجات المدرسة من توفر اللقاحات والأمصال المطلوبة لحملات التطعيم المطلوب تنفيذها بها بما يساعد المركز على طلب الكميات بشكل اكثر دقة.

ويمثل الرابط التالي المدارس الابتدائية بنين الواقعة بنطاق خدمات مركز صحي الإسكان بمكة المكرمة:‏

https://drive.google.com/open?id=1ZCXn3gjV3pQiaAj1JpWVxitO4Tw&usp=sharing

وأضاف: فيما يخص بقية نطاقات المراكز الصحية والمدارس الواقعة بنطاق كل مركز، يمكن الاطلاع على الخريطة المتوفرة عبر الرابط التالي:

‏https://drive.google.com/open?id=1_UZRmeAWBfLq_BRgOJ4u0bVfv7g&usp=sharing

وأشار إلى توفر إمكانية البحث عن اسم مركز معين أو مدرسة معينة من خلال الخانة المخصصة للبحث .

ويتواصل التنسيق القائم حاليًا لتطوير الخريطة من خلال التعاون بين المختصين بنظم المعلومات الجغرافية في الإدارتين.