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مكة.. رخصة بناء تكشف تعدي مواطن على شارع منذ أكثر من 25 عاماً

"الأمانة": في حال وجود أي مخالفات سيتم إزالتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية

كشف شروع مواطن لاستخراج رخصة بناء عن اعتداء مواطن آخر على شارع نافذ وملك من أملاك الدولة بطول أربعة أمتار من أكثر من 25 عاماً في أحد أحياء شارع الحج بمكة المكرمة.
 
وتفصيلاً علمت سبق من مصادرها أن بلدية المعابدة تلقت شكوى من مواطن فحواها بعد تقدم مواطن لاستخراج رخصة بناء لبناء منزله من بلدية المعابدة الفرعية لمنزله الواقع بشارع الحج وكان ضمن الشروط استخراج كروكي من المكتب الهندسي، وبالفعل ذهب المواطن للمكتب الهندسي لإكمال رخصة البناء واكتشف وجود شارع نافذ ملاصق لمنزله واجهة وبعرض أربعة أمتار وخلفها أرض فضاء لا يعرف عرضها وطولها حسب ما هو موجود في الصك علماً أن المواطن اشترى قبل سنوات عدة ولم يعلم أن الشارع معتدى عليه من جاره.
 
المواطن تقدم بشكوى رسمية إلى بلدية المعابدة من أكثر من شهر وإلى الآن لم يتم الوقوف على الموقع وإزالت الضرر عن أهالي الحي والاستفادة من المنفذ الغائب عنهم من سنوات.
 
وطالب المواطن في شكواه الرسمية من بلدية المعابدة إنهاء معاناته والوقوف على الموقع والتثبت من الشكوى واتخاذ الإجراءات النظامية حيال تعدي المواطن على الشارع وإزالت التعديات والسماح باستخراج رخصة بناء.
 
ومن جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة، أسامة عبدالله زيتوني، بخصوص هذه الشكوى مبيناً أن البلدية حريصة على إزالة أي مخالفات أو تعديات متى ما ثبت لديها ذلك، ففي حالة تلقيها لأي شكوى عن اعتداء سيتم الوقوف على الموقع والتأكد من مطابقته للصكوك، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وفي حالة وجود أي مخالفات فإنه يتم إزالتها مباشرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

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مكة.. رخصة بناء تكشف تعدي مواطن على شارع منذ أكثر من 25 عاماً
سبق

كشف شروع مواطن لاستخراج رخصة بناء عن اعتداء مواطن آخر على شارع نافذ وملك من أملاك الدولة بطول أربعة أمتار من أكثر من 25 عاماً في أحد أحياء شارع الحج بمكة المكرمة.
 
وتفصيلاً علمت سبق من مصادرها أن بلدية المعابدة تلقت شكوى من مواطن فحواها بعد تقدم مواطن لاستخراج رخصة بناء لبناء منزله من بلدية المعابدة الفرعية لمنزله الواقع بشارع الحج وكان ضمن الشروط استخراج كروكي من المكتب الهندسي، وبالفعل ذهب المواطن للمكتب الهندسي لإكمال رخصة البناء واكتشف وجود شارع نافذ ملاصق لمنزله واجهة وبعرض أربعة أمتار وخلفها أرض فضاء لا يعرف عرضها وطولها حسب ما هو موجود في الصك علماً أن المواطن اشترى قبل سنوات عدة ولم يعلم أن الشارع معتدى عليه من جاره.
 
المواطن تقدم بشكوى رسمية إلى بلدية المعابدة من أكثر من شهر وإلى الآن لم يتم الوقوف على الموقع وإزالت الضرر عن أهالي الحي والاستفادة من المنفذ الغائب عنهم من سنوات.
 
وطالب المواطن في شكواه الرسمية من بلدية المعابدة إنهاء معاناته والوقوف على الموقع والتثبت من الشكوى واتخاذ الإجراءات النظامية حيال تعدي المواطن على الشارع وإزالت التعديات والسماح باستخراج رخصة بناء.
 
ومن جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة، أسامة عبدالله زيتوني، بخصوص هذه الشكوى مبيناً أن البلدية حريصة على إزالة أي مخالفات أو تعديات متى ما ثبت لديها ذلك، ففي حالة تلقيها لأي شكوى عن اعتداء سيتم الوقوف على الموقع والتأكد من مطابقته للصكوك، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وفي حالة وجود أي مخالفات فإنه يتم إزالتها مباشرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
12:55 AM
اخر تعديل
08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
09:35 AM
"الأمانة": في حال وجود أي مخالفات سيتم إزالتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية

مكة.. رخصة بناء تكشف تعدي مواطن على شارع منذ أكثر من 25 عاماً

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
28
28,910

كشف شروع مواطن لاستخراج رخصة بناء عن اعتداء مواطن آخر على شارع نافذ وملك من أملاك الدولة بطول أربعة أمتار من أكثر من 25 عاماً في أحد أحياء شارع الحج بمكة المكرمة.
 
وتفصيلاً علمت سبق من مصادرها أن بلدية المعابدة تلقت شكوى من مواطن فحواها بعد تقدم مواطن لاستخراج رخصة بناء لبناء منزله من بلدية المعابدة الفرعية لمنزله الواقع بشارع الحج وكان ضمن الشروط استخراج كروكي من المكتب الهندسي، وبالفعل ذهب المواطن للمكتب الهندسي لإكمال رخصة البناء واكتشف وجود شارع نافذ ملاصق لمنزله واجهة وبعرض أربعة أمتار وخلفها أرض فضاء لا يعرف عرضها وطولها حسب ما هو موجود في الصك علماً أن المواطن اشترى قبل سنوات عدة ولم يعلم أن الشارع معتدى عليه من جاره.
 
المواطن تقدم بشكوى رسمية إلى بلدية المعابدة من أكثر من شهر وإلى الآن لم يتم الوقوف على الموقع وإزالت الضرر عن أهالي الحي والاستفادة من المنفذ الغائب عنهم من سنوات.
 
وطالب المواطن في شكواه الرسمية من بلدية المعابدة إنهاء معاناته والوقوف على الموقع والتثبت من الشكوى واتخاذ الإجراءات النظامية حيال تعدي المواطن على الشارع وإزالت التعديات والسماح باستخراج رخصة بناء.
 
ومن جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة، أسامة عبدالله زيتوني، بخصوص هذه الشكوى مبيناً أن البلدية حريصة على إزالة أي مخالفات أو تعديات متى ما ثبت لديها ذلك، ففي حالة تلقيها لأي شكوى عن اعتداء سيتم الوقوف على الموقع والتأكد من مطابقته للصكوك، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وفي حالة وجود أي مخالفات فإنه يتم إزالتها مباشرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

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