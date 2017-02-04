مكة.. مصادرة وإتلاف 500 كيلو من الأسماك غير الصالحة بالشوقية

خلال جولة رقابية للبلدية على السوق المركزي ومحلات القلي

نفذت أمانة العاصمه المقدسة أمس ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية والإدارة العامة لصحة البيئة جولة رقابية على سوق السمك المركزي، ومحلات قلي الأسماك بمنطقة الكعكية، للوقوف على تجهيزاته والتأكد من مدى التزام المحلات والعاملين بتطبيق الاشتراطات الصحية، وتم خلالها ضبط ومصادرة حوالي "500" كيلو من الأسماك غير الصالحة من حراج بالسوق وتم إتلافها على الفور.



وقال رئيس بلدية الشوقيه الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي إن نسبة الالتزام بالاشتراطات الصحية مرتفعة -ولله الحمد-، حيث تتولى الفرق الميدانية متابعة تنفيذ الملاحظات أولاً بأول وتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفين.



وأكد أن البلدية وبتوجيهات ومتابعة شخصية من المهندس وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات عبدالسلام مشاط حريصة على مراقبة سوق السمك بصورة مستمرة للتأكد من صلاحية ما يعرض، مشيرًا إلى أن البلدية تكثف جهودها خاصة في مجال الأعمال التي تتعلق بالإصحاح البيئي وسلامة المواد الغذائية المعروضة.