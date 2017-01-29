مكة.. "مكافحة المخدرات" تطلق ماراثون للدراجات الهوائية ضمن مبادرة "صديق الوقاية"

أطلقت "مكافحة المخدرات" بمنطقة مكة المكرمة، فعاليات ماراثون الدراجات الهوائية، ضمن مبادرة "صديق الوقاية"، بمشاركة نحو 230 دراجاً من 22 جنسية، بالتعاون مع فريق "دراج جدة".

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الوقائية المشرف على تنفيذ مبادرة "صديق الوقاية" بمكافحة المخدرات المقدم ناصر الزهراني، أن هذه الفعالية "مارثون الدرجات الهوائية"، هي أحد برامج صديق الوقاية، التي تسعى مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة من خلالها، إلى إيجاد القدوة المؤثرة ومنح الشباب المساهمة في صناعة التوعية عن طريق العمل التطوعي، باستغلال الألعاب الرياضية والهوايات والمسابقات، والمشاركة الجماعية في تعزيز وتفعيل دور الجانب التوعوي؛ لوقاية المجتمع من مخاطر المخدرات والحد من انتشارها.

وذكر "الزهراني" أن هذه الفعالية شارَكَ بها 230 شخصاً من فئات عمرية مختلفة، بلغ أكبر مشارك 68 سنة، وأصغر مشارك 6 سنوات. وشارك في هذه الفعالية شباب من جنسيات متعددة؛ حيث بلغ عدد الجنسيات المشاركة 22 جنسية من: (أمريكا، والسويد، وأيرلاندا، والصين، والإمارات، والهند، والسودان، ومصر، واليمن، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والجزائر، والمغرب، والعراق، وإريتريا، والفلبين، وإندونيسيا، والصومال، وتشاد، وباكستان)، وكان الجميع يحمل شعار "كيف نكون قدوة".

وبيّن المقدم "الزهراني" أن البرنامج القادم سوف يستهدف الفتيات، وهي مسابقة في الرسم تحت شعار "هذه بصمتي" بتاريخ 15/ 5/ 1438هـ، ستشارك بها طالبات الجامعات والكليات والمدارس بمرحلتيْ المتوسطة والثانوية؛ داعياً الجميع إلى المشاركة ووضع بصمة في "كيف نكون قدوة".

بدأ الماراثون من مسجد الملك فهد على الكورنيش باتجاه الجنوب، وكان يصاحب هذا الماراثون في السماء، الطائراتُ الشراعية من فريق سماء الغربية للطيران، الذي حلّق فوقهم حتى وصولهم إلى خط النهاية بجانب مسجد الرحمة، وكان جميع المشاركين يحملون تيشيرتات تحمل شعار "كيف نكون قدوة"، وشعار "مبادرة صديق الوقاية"، وكذلك الطائرات الشراعية كانت تحمل شعارات هذه الفعالية.

وصاحَبَ هذه الفعالية معرضٌ توعويٌ بأضرار المخدرات، تم تجهيزه في نهاية المسيرة، وزاره مرتادو الكورنيش والمشاركون في هذه الفعالية، واحتوت أركانه على لوحات توعوية وإرشادية بالعلامات الدالة على المتعاطين، وكيفية التعامل معهم، وكيفية مساعدتهم في التخلص من هذا الداء، كما احتوى المعرض على المواد المخدرة الحية ووسائل التهريب التي ضبطها رجال الأمن لإبراز دور وجهود الدولة في مكافحة هذه السموم، وقد تم تكريم جميع المشاركين في هذه المناسبة بميداليات تذكارية تحمل شعار "كيف نكون قدوة"، كما تم توزيع الهدايا والجوائز على زوار المعرض.