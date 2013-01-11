مكتب الخدمات البلدية برخو ينبع مهجور.. والأهالي يطالبون بفتحه

أبدوا استياءهم وأكدوا إهدار المال العام

أبدى عدد من أهالي مركز رخو التابع لمحافظة ينبع استياءهم من وضع مكتب الخدمات الذي تم تجهيزه منذ عشر سنوات، حيث تم تركيب اللوحة في المبنى، ولم يتم افتتاحه، حيث مضى على تركيب اللوحات سنوات عدة، وتم ترميمة مرتين، ما يدل على إهدار المال العام -على حسب قولهم.



وقال الأهالي لـ"سبق" إنهم استبشروا خيراً عندما تم اعتماد مكتب للخدمات العامة، حيث تم تخصيص مبنى منذ عشر سنوات وتم تأثيثه ولم يتم الافتتاح حتى اليوم، حيث لا يزال المواطنون يتكبدون عناء السفر إلى المدن المجاورة من أجل إنهاء مصالحهم.



وأضافوا: "صدرت توجيهات أمين منطقة المدينة السابق بفتح المكتب ودعمه بالموظفين والمعدات اللازمة ولكن لا حياة لمن تنادي، مطالبين بالتحقيق في عدم فتح المكتب بالمركز"، مؤكدين أنَّهم يشكون من سوء الخدمات المقدمة من بلدية ينبع النخل مع العلم كل دورة انتخابية يفوز ثلاثة أعضاء من مركز رخو، وهذا يدل على حاجة المركز للخدمات، مطالبين بفتح مكتب خدمات بلدية مستقل وتشغيل الإنارة في الأعمدة التي تم تركيبها قبل سنة، وإكمال مشروع ازدواجية الطريق الرئيس وتنظيم السوق وعمل أرصفة له والشوارع الداخلية، إضافة إلى إنشاء حديقة عامة وملاعب للشباب حيث تم اختيار الموقع قبل سنتين ولم يتم التنفيذ حتى الآن.

