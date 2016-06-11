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مكتب دعوة "شواق الليث" يمكّن ١٠٠ عامل نظافة من أداء العمرة

انطلقت، اليوم، الرحلة الثالثة لعمرة الجاليات خلال هذا الشهر المبارك، التي ينظمها مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشواق، ويصل عدد المعتمرين في رحلة اليوم إلى مائة معتمر من عمال النظافة.

وتأتي هذه المبادرة عرفانًا بدور هؤلاء العمال الإيجابي في نظافة البلد وتقديرًا لجهودهم وتعزيزًا لروابط الأخوة بين المسلمين.

وقال المدير التنفيذي للمكتب الشيخ إبراهيم بن حسن البركاتي: المكتب ينظم رحلات عمرة لمختلف فئات المجتمع ومنها رحلات عمرة للشباب ورحلات عمرة للمسلمين الجدد وللجاليات المسلمة.

وأضاف: بلغ عدد رحلات العمرة التي نفذها المكتب خلال هذا العام وهو العام الأول من تأسيس المكتب أكثر من سبع رحلات شملت أكثر من ٢٥٠ معتمراً.

ودعا "البركاتي" إلى دعم أنشطة المكتب المختلفة الهادفة إلى نشر العلم الشرعي في المجتمع وتبصير الناس بأمور دينهم وعقيدتهم وتعزيز القيم الإسلامية في المجتمع.

واختتم بالقول: دعم هذه المشروعات والبرامج متاح للجميع من خلال الحسابات الرسمية التالية للمكتب:

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الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مكتب دعوة "شواق الليث" يمكّن ١٠٠ عامل نظافة من أداء العمرة
سبق

انطلقت، اليوم، الرحلة الثالثة لعمرة الجاليات خلال هذا الشهر المبارك، التي ينظمها مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشواق، ويصل عدد المعتمرين في رحلة اليوم إلى مائة معتمر من عمال النظافة.

وتأتي هذه المبادرة عرفانًا بدور هؤلاء العمال الإيجابي في نظافة البلد وتقديرًا لجهودهم وتعزيزًا لروابط الأخوة بين المسلمين.

وقال المدير التنفيذي للمكتب الشيخ إبراهيم بن حسن البركاتي: المكتب ينظم رحلات عمرة لمختلف فئات المجتمع ومنها رحلات عمرة للشباب ورحلات عمرة للمسلمين الجدد وللجاليات المسلمة.

وأضاف: بلغ عدد رحلات العمرة التي نفذها المكتب خلال هذا العام وهو العام الأول من تأسيس المكتب أكثر من سبع رحلات شملت أكثر من ٢٥٠ معتمراً.

ودعا "البركاتي" إلى دعم أنشطة المكتب المختلفة الهادفة إلى نشر العلم الشرعي في المجتمع وتبصير الناس بأمور دينهم وعقيدتهم وتعزيز القيم الإسلامية في المجتمع.

واختتم بالقول: دعم هذه المشروعات والبرامج متاح للجميع من خلال الحسابات الرسمية التالية للمكتب:

Sa4880000270608010399007 مصرف الراجحي

Sa7310000015271921000102 البنك الأهلي

Sa3160000000104535083001 بنك الجزيرة

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
06:33 PM

مكتب دعوة "شواق الليث" يمكّن ١٠٠ عامل نظافة من أداء العمرة

A A A
عوض الفهمي - الليث
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327

انطلقت، اليوم، الرحلة الثالثة لعمرة الجاليات خلال هذا الشهر المبارك، التي ينظمها مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشواق، ويصل عدد المعتمرين في رحلة اليوم إلى مائة معتمر من عمال النظافة.

وتأتي هذه المبادرة عرفانًا بدور هؤلاء العمال الإيجابي في نظافة البلد وتقديرًا لجهودهم وتعزيزًا لروابط الأخوة بين المسلمين.

وقال المدير التنفيذي للمكتب الشيخ إبراهيم بن حسن البركاتي: المكتب ينظم رحلات عمرة لمختلف فئات المجتمع ومنها رحلات عمرة للشباب ورحلات عمرة للمسلمين الجدد وللجاليات المسلمة.

وأضاف: بلغ عدد رحلات العمرة التي نفذها المكتب خلال هذا العام وهو العام الأول من تأسيس المكتب أكثر من سبع رحلات شملت أكثر من ٢٥٠ معتمراً.

ودعا "البركاتي" إلى دعم أنشطة المكتب المختلفة الهادفة إلى نشر العلم الشرعي في المجتمع وتبصير الناس بأمور دينهم وعقيدتهم وتعزيز القيم الإسلامية في المجتمع.

واختتم بالقول: دعم هذه المشروعات والبرامج متاح للجميع من خلال الحسابات الرسمية التالية للمكتب:

Sa4880000270608010399007 مصرف الراجحي

Sa7310000015271921000102 البنك الأهلي

Sa3160000000104535083001 بنك الجزيرة

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