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مُكرّمون في "الجنادرية": مصافحتنا للملك أكبر تشريف لنا

خلال ندوة أقيمت ضمن فعاليات المهرجان الذي ترعاه "سبق"

زيّن وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى صدور الشخصيات الثقافية المُكرّمة في ندوة تكريمهم التي أقيمت الليلة الماضية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) برعاية "سبق" الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان.

ورفع المُكرّمون وهم: الدكتور أحمد محمد علي، والدكتور عبدالرحمن الشبيلي، وصفية بن زقر، في كلماتهم التي ألقوها في ختام الندوة، بالغ شكرهم وعرفناهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لرعايته تكريمهم، ومنحه لهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، عادّين مصافحتهم له هي أكبر تكريم يتشرفون به، وتحفزهم على بذل كل ما بوسعهم لخدمة هذا الوطن المعطاء والتراب الطاهر.

وأعرب المكرمون عن شكرهم لسمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان، على هذه اللفتة الكريمة.

ووصف المكرّمون؛ الدكتور أحمد بن محمد علي، والدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي، والأستاذة صفية بنت سعيد بن زقر، هذا التكريم بأنه أكبر محفز لكل المبدعين من أبناء الوطن لبذل ما بوسعهم، كلاً في مجاله، لخدمة وطنهم.

وقالت صفية بن زقر إن تكريمها يُعدّ تكريماً للفن التشكيلي.

أمّا الدكتور أحمد محمد علي فقد قال: "يجسد هذا التكريم اهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بخدمة قضايا الأمة الإسلامية".

بدوره، عبّر الدكتور عبدالرحمن الشبيلي عن اعتزازه بالتكريم، وأكد أنه وسام شرف فخر ومسؤولية.

وخلال الندوة تحدث الدكتور عبدالله صادق دحلان عن دور الدكتور أحمد محمد علي في حياته، مشيراً إلى جهوده في تأسيس وتطوير البنك الإسلامي للتنمية الذي رأسه طيلة 42 عاماً.

وأشاد مدير تحرير الشؤون الثقافية في جريدة "الجزيرة" الدكتور إبراهيم التركي بإنجازات ونجاحات الدكتور عبدالرحمن الشبيلي، مؤكداً أنه "قامة إعلامية وأكاديمية بارزة".

وقال: "يعد الشبيلي أول سعودي يحصل على درجة الدكتوراه في الإعلام، وتجاوزت مؤلفاته 50 كتاباً في الإعلام".

من جهته، استعرض الدكتور محمد الرصيص إنجازات الدكتورة صفية بنت سعيد بن زقر في الفن التشكيلي حيث أقامت أكثر من 20 معرضاً فنياً، ونشرت مقالات عديدة عن الفن التشكيلي، وأنشأت دارة تحمل اسمها تحتوي على أكثر من سبعة آلاف كتاب في شتى المجالات.

يشار إلى أن "سبق" هي الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (جنادرية 31) للسنة الثالثة على التوالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مُكرّمون في "الجنادرية": مصافحتنا للملك أكبر تشريف لنا
سبق

زيّن وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى صدور الشخصيات الثقافية المُكرّمة في ندوة تكريمهم التي أقيمت الليلة الماضية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) برعاية "سبق" الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان.

ورفع المُكرّمون وهم: الدكتور أحمد محمد علي، والدكتور عبدالرحمن الشبيلي، وصفية بن زقر، في كلماتهم التي ألقوها في ختام الندوة، بالغ شكرهم وعرفناهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لرعايته تكريمهم، ومنحه لهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، عادّين مصافحتهم له هي أكبر تكريم يتشرفون به، وتحفزهم على بذل كل ما بوسعهم لخدمة هذا الوطن المعطاء والتراب الطاهر.

وأعرب المكرمون عن شكرهم لسمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان، على هذه اللفتة الكريمة.

ووصف المكرّمون؛ الدكتور أحمد بن محمد علي، والدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي، والأستاذة صفية بنت سعيد بن زقر، هذا التكريم بأنه أكبر محفز لكل المبدعين من أبناء الوطن لبذل ما بوسعهم، كلاً في مجاله، لخدمة وطنهم.

وقالت صفية بن زقر إن تكريمها يُعدّ تكريماً للفن التشكيلي.

أمّا الدكتور أحمد محمد علي فقد قال: "يجسد هذا التكريم اهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بخدمة قضايا الأمة الإسلامية".

بدوره، عبّر الدكتور عبدالرحمن الشبيلي عن اعتزازه بالتكريم، وأكد أنه وسام شرف فخر ومسؤولية.

وخلال الندوة تحدث الدكتور عبدالله صادق دحلان عن دور الدكتور أحمد محمد علي في حياته، مشيراً إلى جهوده في تأسيس وتطوير البنك الإسلامي للتنمية الذي رأسه طيلة 42 عاماً.

وأشاد مدير تحرير الشؤون الثقافية في جريدة "الجزيرة" الدكتور إبراهيم التركي بإنجازات ونجاحات الدكتور عبدالرحمن الشبيلي، مؤكداً أنه "قامة إعلامية وأكاديمية بارزة".

وقال: "يعد الشبيلي أول سعودي يحصل على درجة الدكتوراه في الإعلام، وتجاوزت مؤلفاته 50 كتاباً في الإعلام".

من جهته، استعرض الدكتور محمد الرصيص إنجازات الدكتورة صفية بنت سعيد بن زقر في الفن التشكيلي حيث أقامت أكثر من 20 معرضاً فنياً، ونشرت مقالات عديدة عن الفن التشكيلي، وأنشأت دارة تحمل اسمها تحتوي على أكثر من سبعة آلاف كتاب في شتى المجالات.

يشار إلى أن "سبق" هي الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (جنادرية 31) للسنة الثالثة على التوالي.

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
01:17 PM
خلال ندوة أقيمت ضمن فعاليات المهرجان الذي ترعاه "سبق"

مُكرّمون في "الجنادرية": مصافحتنا للملك أكبر تشريف لنا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
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زيّن وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى صدور الشخصيات الثقافية المُكرّمة في ندوة تكريمهم التي أقيمت الليلة الماضية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) برعاية "سبق" الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان.

ورفع المُكرّمون وهم: الدكتور أحمد محمد علي، والدكتور عبدالرحمن الشبيلي، وصفية بن زقر، في كلماتهم التي ألقوها في ختام الندوة، بالغ شكرهم وعرفناهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لرعايته تكريمهم، ومنحه لهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، عادّين مصافحتهم له هي أكبر تكريم يتشرفون به، وتحفزهم على بذل كل ما بوسعهم لخدمة هذا الوطن المعطاء والتراب الطاهر.

وأعرب المكرمون عن شكرهم لسمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان، على هذه اللفتة الكريمة.

ووصف المكرّمون؛ الدكتور أحمد بن محمد علي، والدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي، والأستاذة صفية بنت سعيد بن زقر، هذا التكريم بأنه أكبر محفز لكل المبدعين من أبناء الوطن لبذل ما بوسعهم، كلاً في مجاله، لخدمة وطنهم.

وقالت صفية بن زقر إن تكريمها يُعدّ تكريماً للفن التشكيلي.

أمّا الدكتور أحمد محمد علي فقد قال: "يجسد هذا التكريم اهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بخدمة قضايا الأمة الإسلامية".

بدوره، عبّر الدكتور عبدالرحمن الشبيلي عن اعتزازه بالتكريم، وأكد أنه وسام شرف فخر ومسؤولية.

وخلال الندوة تحدث الدكتور عبدالله صادق دحلان عن دور الدكتور أحمد محمد علي في حياته، مشيراً إلى جهوده في تأسيس وتطوير البنك الإسلامي للتنمية الذي رأسه طيلة 42 عاماً.

وأشاد مدير تحرير الشؤون الثقافية في جريدة "الجزيرة" الدكتور إبراهيم التركي بإنجازات ونجاحات الدكتور عبدالرحمن الشبيلي، مؤكداً أنه "قامة إعلامية وأكاديمية بارزة".

وقال: "يعد الشبيلي أول سعودي يحصل على درجة الدكتوراه في الإعلام، وتجاوزت مؤلفاته 50 كتاباً في الإعلام".

من جهته، استعرض الدكتور محمد الرصيص إنجازات الدكتورة صفية بنت سعيد بن زقر في الفن التشكيلي حيث أقامت أكثر من 20 معرضاً فنياً، ونشرت مقالات عديدة عن الفن التشكيلي، وأنشأت دارة تحمل اسمها تحتوي على أكثر من سبعة آلاف كتاب في شتى المجالات.

يشار إلى أن "سبق" هي الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (جنادرية 31) للسنة الثالثة على التوالي.

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