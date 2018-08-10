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ملاكم فلسطيني يرفض منازلة إسرائيلي ببطولة العالم ويخسر ميدالية برونزية

اسمه "سلطان أبو الحاج " ومقيم فى رام الله

رفض اللاعب الفلسطيني سلطان أبو الحاج من محافظة رام الله، مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة العالم للناشئين والشباب في تايلاند، بحسب وكالة "معًا" الفلسطينية.


وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسنغ والمواي تاي أبو أحمد زيداني "إن الوفد الفلسطيني بالبطولة يتكون من 5 لاعبين وأربعة حكام وخمسة مدربين، وقد رفض اللاعب أبو الحاج مواجهة اللاعب الإسرائيلي في الأدوار النهائية، لأنه لا يوجد حتى الآن أي قرار فلسطيني بمواجهة أي لاعب إسرائيلي رياضيًا من قِبل اللجنة الأولمبية والجهات المسؤولة الأخرى".

وأكد زيداني من لبنان أن "فلسطين موجودة في كل المحافل الدولية، وقد انتقلت من مرحلة التمثيل الرمزي إلى مرحلة المنافسة".

وكانت مصادر إسرائيلية ذكرت أن اللاعب رفض المواجهة تعبيرًا عن رفضه للتطبيع لأي شكل من أشكال العلاقة مع الإسرائيليين.

وقالت المصادر الإسرائيلية "إن الحكم أعلن فوز الإسرائيلي فنيًا لرفض الملاكم الفلسطيني مواجهته بالتالي منح اللاعب الإسرائيلي الميدالية البرونزية".

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ملاكم فلسطيني يرفض منازلة إسرائيلي ببطولة العالم ويخسر ميدالية برونزية
سبق

رفض اللاعب الفلسطيني سلطان أبو الحاج من محافظة رام الله، مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة العالم للناشئين والشباب في تايلاند، بحسب وكالة "معًا" الفلسطينية.


وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسنغ والمواي تاي أبو أحمد زيداني "إن الوفد الفلسطيني بالبطولة يتكون من 5 لاعبين وأربعة حكام وخمسة مدربين، وقد رفض اللاعب أبو الحاج مواجهة اللاعب الإسرائيلي في الأدوار النهائية، لأنه لا يوجد حتى الآن أي قرار فلسطيني بمواجهة أي لاعب إسرائيلي رياضيًا من قِبل اللجنة الأولمبية والجهات المسؤولة الأخرى".

وأكد زيداني من لبنان أن "فلسطين موجودة في كل المحافل الدولية، وقد انتقلت من مرحلة التمثيل الرمزي إلى مرحلة المنافسة".

وكانت مصادر إسرائيلية ذكرت أن اللاعب رفض المواجهة تعبيرًا عن رفضه للتطبيع لأي شكل من أشكال العلاقة مع الإسرائيليين.

وقالت المصادر الإسرائيلية "إن الحكم أعلن فوز الإسرائيلي فنيًا لرفض الملاكم الفلسطيني مواجهته بالتالي منح اللاعب الإسرائيلي الميدالية البرونزية".

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
12:35 AM

ملاكم فلسطيني يرفض منازلة إسرائيلي ببطولة العالم ويخسر ميدالية برونزية

اسمه "سلطان أبو الحاج " ومقيم فى رام الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفض اللاعب الفلسطيني سلطان أبو الحاج من محافظة رام الله، مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة العالم للناشئين والشباب في تايلاند، بحسب وكالة "معًا" الفلسطينية.


وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسنغ والمواي تاي أبو أحمد زيداني "إن الوفد الفلسطيني بالبطولة يتكون من 5 لاعبين وأربعة حكام وخمسة مدربين، وقد رفض اللاعب أبو الحاج مواجهة اللاعب الإسرائيلي في الأدوار النهائية، لأنه لا يوجد حتى الآن أي قرار فلسطيني بمواجهة أي لاعب إسرائيلي رياضيًا من قِبل اللجنة الأولمبية والجهات المسؤولة الأخرى".

وأكد زيداني من لبنان أن "فلسطين موجودة في كل المحافل الدولية، وقد انتقلت من مرحلة التمثيل الرمزي إلى مرحلة المنافسة".

وكانت مصادر إسرائيلية ذكرت أن اللاعب رفض المواجهة تعبيرًا عن رفضه للتطبيع لأي شكل من أشكال العلاقة مع الإسرائيليين.

وقالت المصادر الإسرائيلية "إن الحكم أعلن فوز الإسرائيلي فنيًا لرفض الملاكم الفلسطيني مواجهته بالتالي منح اللاعب الإسرائيلي الميدالية البرونزية".

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