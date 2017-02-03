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11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

كشف البنك المركزي المصري عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى، بلغ 11.6 مليار دولار خلال الربع الأول فقط من العام المالي 2016 - 2017 مقارنةً بـ 12.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2015-2016.

وذكر "البنك المركزي" في أحدث تقرير له أن حجم واردات مصر مع أهم شركاء تجاريين تراجع ليبلغ 8.38 مليار دولار، مقارنة بـ 8.92 مليار دولار بالربع المناظر في 2015 - 2016، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى أهم الشركات التجاريين ارتفاعًا لتصل إلى 3.21 مليار دولار، مقابل 3.18 مليار دولار.

وبحسب "المصري اليوم" فقد أشار التقرير إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر بحجم تبادل تجاري بلغ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 1.5 مليار دولار، منها 774.2 مليون دولار واردات، و726.1 مليون دولار صادرات، تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية بحجم تبادل تجاري بلغ 1.3 مليار دولار، منها 863.6 مليون دولار واردات، و477.8 مليون دولار صادرات، فيما جاءت الصين في المرتبة الثالثة بحجم تبادل تجاري مع مصر بلغ 1.2 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار واردات مصرية، و18.7 مليون دولار صادرات مصرية.

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11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى
سبق

كشف البنك المركزي المصري عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى، بلغ 11.6 مليار دولار خلال الربع الأول فقط من العام المالي 2016 - 2017 مقارنةً بـ 12.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2015-2016.

وذكر "البنك المركزي" في أحدث تقرير له أن حجم واردات مصر مع أهم شركاء تجاريين تراجع ليبلغ 8.38 مليار دولار، مقارنة بـ 8.92 مليار دولار بالربع المناظر في 2015 - 2016، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى أهم الشركات التجاريين ارتفاعًا لتصل إلى 3.21 مليار دولار، مقابل 3.18 مليار دولار.

وبحسب "المصري اليوم" فقد أشار التقرير إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر بحجم تبادل تجاري بلغ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 1.5 مليار دولار، منها 774.2 مليون دولار واردات، و726.1 مليون دولار صادرات، تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية بحجم تبادل تجاري بلغ 1.3 مليار دولار، منها 863.6 مليون دولار واردات، و477.8 مليون دولار صادرات، فيما جاءت الصين في المرتبة الثالثة بحجم تبادل تجاري مع مصر بلغ 1.2 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار واردات مصرية، و18.7 مليون دولار صادرات مصرية.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
01:04 AM

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

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مروان المريسي - الرياض
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1,798

كشف البنك المركزي المصري عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى، بلغ 11.6 مليار دولار خلال الربع الأول فقط من العام المالي 2016 - 2017 مقارنةً بـ 12.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2015-2016.

وذكر "البنك المركزي" في أحدث تقرير له أن حجم واردات مصر مع أهم شركاء تجاريين تراجع ليبلغ 8.38 مليار دولار، مقارنة بـ 8.92 مليار دولار بالربع المناظر في 2015 - 2016، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى أهم الشركات التجاريين ارتفاعًا لتصل إلى 3.21 مليار دولار، مقابل 3.18 مليار دولار.

وبحسب "المصري اليوم" فقد أشار التقرير إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر بحجم تبادل تجاري بلغ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 1.5 مليار دولار، منها 774.2 مليون دولار واردات، و726.1 مليون دولار صادرات، تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية بحجم تبادل تجاري بلغ 1.3 مليار دولار، منها 863.6 مليون دولار واردات، و477.8 مليون دولار صادرات، فيما جاءت الصين في المرتبة الثالثة بحجم تبادل تجاري مع مصر بلغ 1.2 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار واردات مصرية، و18.7 مليون دولار صادرات مصرية.

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بالأرقام

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
1,798
3000

3000

01 فبراير
1,887
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,717
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
5,290

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