1.5 مليون جنيه مكافأة لكل لاعب بالمنتخب "المصري"

بمناسبة تأهل "الفراعنة" للمونديال

كشفت تقارير إعلامية مصرية عن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صادق على مكافأة تبلغ مليونًا ونصف المليون جنيه لكل لاعب من لاعبي المنتخب بمناسبة التأهل لمونديال روسيا 2018 .



ونجح المنتخب المصري في حجز بطاقة التأهل نحو مونديال روسيا بعدما تمكن الفراعنة من اصطياد منتخب الكونغو في استاد برج العرب مساء اليوم الأحد.

ونجح الفراعنة في الفوز على المنتخب الكونغولي بهدفين لهدف سجلهما المحترف في صفوف ليفربول، النجم محمد صلاح حيث كان الثاني من ركلة جزاء.

وبات المنتخب المصري هو ثاني المنتخبات العربية التي تتأهل للمونديال القادم بعد المنتخب السعودي الذي تأهل هو الآخر عن القارة الآسيوية.

