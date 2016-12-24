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٥٠٠ مليون ريال استثمارات محطات الوقود بمكة.. ومطالبات بأخرى حديثة

بسبب قلة عددها على الطرق المؤدية لـ"مركزية المدينة"

 طالب مختصون بإنشاء محطات وقود إضافية بالقرب على الطرق القريبة من المنطقة المركزية بمكة المكرمة، والمؤدية إليها؛ وذلك خدمة لمركبات وحافلات الزوار والمعتمرين طيلة العام، وكذلك في موسمي رمضان والحج؛ بسبب زيادة أعدادها، وحاجتها الماسة للتزود بالوقود.
 
ومن جهته، أكد محمد سعد القرشي، عضو لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة سابقًا، أن العاصمة المقدسة بحاجة لوجود محطات وقود إضافية على الطرق الحيوية المؤدية للمنطقة المركزية؛ وذلك لخدمة سكان مكة المكرمة، وحافلات نقل الزوار والمعتمرين والحجاج. موضحًا أن ندرة محطات البنزين في مركزية مكة الثانية والطرق المؤدية للمركزية الأولى تكلف سائق المركبة أو الحافلة الكثير من الوقت والجهد.
 
وقدر "القرشي" حجم الاستثمار بمحطات الوقود بمكة المكرمة بقرابة ٥٠٠ مليون ريال سنويًّا لنحو ١٥٠ محطة وقود منتشرة في مكة المكرمة وضواحيها، مبينًا أنه ينبغي تطوير المحطات الموجودة، خاصة التي تقع على الطرق السريعة والرئيسة، وذلك بالاهتمام بتحسين الشكل العام للمحطة، وتوفير خدمات تليق بالمسافرين على الطرق السريعة.

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٥٠٠ مليون ريال استثمارات محطات الوقود بمكة.. ومطالبات بأخرى حديثة
سبق

 طالب مختصون بإنشاء محطات وقود إضافية بالقرب على الطرق القريبة من المنطقة المركزية بمكة المكرمة، والمؤدية إليها؛ وذلك خدمة لمركبات وحافلات الزوار والمعتمرين طيلة العام، وكذلك في موسمي رمضان والحج؛ بسبب زيادة أعدادها، وحاجتها الماسة للتزود بالوقود.
 
ومن جهته، أكد محمد سعد القرشي، عضو لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة سابقًا، أن العاصمة المقدسة بحاجة لوجود محطات وقود إضافية على الطرق الحيوية المؤدية للمنطقة المركزية؛ وذلك لخدمة سكان مكة المكرمة، وحافلات نقل الزوار والمعتمرين والحجاج. موضحًا أن ندرة محطات البنزين في مركزية مكة الثانية والطرق المؤدية للمركزية الأولى تكلف سائق المركبة أو الحافلة الكثير من الوقت والجهد.
 
وقدر "القرشي" حجم الاستثمار بمحطات الوقود بمكة المكرمة بقرابة ٥٠٠ مليون ريال سنويًّا لنحو ١٥٠ محطة وقود منتشرة في مكة المكرمة وضواحيها، مبينًا أنه ينبغي تطوير المحطات الموجودة، خاصة التي تقع على الطرق السريعة والرئيسة، وذلك بالاهتمام بتحسين الشكل العام للمحطة، وتوفير خدمات تليق بالمسافرين على الطرق السريعة.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
08:43 PM
بسبب قلة عددها على الطرق المؤدية لـ"مركزية المدينة"

٥٠٠ مليون ريال استثمارات محطات الوقود بمكة.. ومطالبات بأخرى حديثة

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حاتم العميري - مكة المكرمة
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657

 طالب مختصون بإنشاء محطات وقود إضافية بالقرب على الطرق القريبة من المنطقة المركزية بمكة المكرمة، والمؤدية إليها؛ وذلك خدمة لمركبات وحافلات الزوار والمعتمرين طيلة العام، وكذلك في موسمي رمضان والحج؛ بسبب زيادة أعدادها، وحاجتها الماسة للتزود بالوقود.
 
ومن جهته، أكد محمد سعد القرشي، عضو لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة سابقًا، أن العاصمة المقدسة بحاجة لوجود محطات وقود إضافية على الطرق الحيوية المؤدية للمنطقة المركزية؛ وذلك لخدمة سكان مكة المكرمة، وحافلات نقل الزوار والمعتمرين والحجاج. موضحًا أن ندرة محطات البنزين في مركزية مكة الثانية والطرق المؤدية للمركزية الأولى تكلف سائق المركبة أو الحافلة الكثير من الوقت والجهد.
 
وقدر "القرشي" حجم الاستثمار بمحطات الوقود بمكة المكرمة بقرابة ٥٠٠ مليون ريال سنويًّا لنحو ١٥٠ محطة وقود منتشرة في مكة المكرمة وضواحيها، مبينًا أنه ينبغي تطوير المحطات الموجودة، خاصة التي تقع على الطرق السريعة والرئيسة، وذلك بالاهتمام بتحسين الشكل العام للمحطة، وتوفير خدمات تليق بالمسافرين على الطرق السريعة.

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