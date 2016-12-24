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منصات التوقيع بمعرض جدة للكتاب تقدم "سعود الفيصل حكاية مجد"

بعد مراجعته من دارة الملك عبدالعزيز

 شهد معرض جدة الدولي للكتاب اليوم "السبت" توقيع كتاب عن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السابق -رحمه الله- وذلك لمؤلفه فهد بن حسن دماس والذي حمل عنوان الكتاب "سعود الفيصل حكاية مجد"، والصادر عن إحدى دور النشر العربية.

ويتكوّن الكتاب الذي تمت مراجعته من قبل دارة الملك عبدالعزيز من حوالي 317 صفحة تحدث فيها المؤلف عن حياة الفقيد -رحمه الله- في كافة الجوانب مع مواقف من حياته وصور نادرة وكافة الحياة السياسية والأزمات التي حدثت في العالم ودوره فيها -رحمه الله- مثل احتلال السوفيت لأفغانستان وحرب لبنان وحرب إيران والعراق وحرب لبنان وجهوده في اتفاق الطائف وتحرير الكويت و11 سبتمبر.

كما اشتمل الكتاب على بعض من رحلاته ومقناصة وأشعار قيلت في مقناصة وجهوده في حماية الحياة الفطرية وإنمائها وما كتب عنه من رثاء بعد وفاته ومواقف لبعض المقربين منه.
يذكر أن الكتاب حصل مؤخرًا على جائزة المركز الثاني للنادي الثقافي العربي في معرض بيروت الدولي للكتاب كأفضل كتاب في المحتوى والإخراج.

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منصات التوقيع بمعرض جدة للكتاب تقدم "سعود الفيصل حكاية مجد"
سبق

 شهد معرض جدة الدولي للكتاب اليوم "السبت" توقيع كتاب عن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السابق -رحمه الله- وذلك لمؤلفه فهد بن حسن دماس والذي حمل عنوان الكتاب "سعود الفيصل حكاية مجد"، والصادر عن إحدى دور النشر العربية.

ويتكوّن الكتاب الذي تمت مراجعته من قبل دارة الملك عبدالعزيز من حوالي 317 صفحة تحدث فيها المؤلف عن حياة الفقيد -رحمه الله- في كافة الجوانب مع مواقف من حياته وصور نادرة وكافة الحياة السياسية والأزمات التي حدثت في العالم ودوره فيها -رحمه الله- مثل احتلال السوفيت لأفغانستان وحرب لبنان وحرب إيران والعراق وحرب لبنان وجهوده في اتفاق الطائف وتحرير الكويت و11 سبتمبر.

كما اشتمل الكتاب على بعض من رحلاته ومقناصة وأشعار قيلت في مقناصة وجهوده في حماية الحياة الفطرية وإنمائها وما كتب عنه من رثاء بعد وفاته ومواقف لبعض المقربين منه.
يذكر أن الكتاب حصل مؤخرًا على جائزة المركز الثاني للنادي الثقافي العربي في معرض بيروت الدولي للكتاب كأفضل كتاب في المحتوى والإخراج.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
06:33 PM
بعد مراجعته من دارة الملك عبدالعزيز

منصات التوقيع بمعرض جدة للكتاب تقدم "سعود الفيصل حكاية مجد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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 شهد معرض جدة الدولي للكتاب اليوم "السبت" توقيع كتاب عن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السابق -رحمه الله- وذلك لمؤلفه فهد بن حسن دماس والذي حمل عنوان الكتاب "سعود الفيصل حكاية مجد"، والصادر عن إحدى دور النشر العربية.

ويتكوّن الكتاب الذي تمت مراجعته من قبل دارة الملك عبدالعزيز من حوالي 317 صفحة تحدث فيها المؤلف عن حياة الفقيد -رحمه الله- في كافة الجوانب مع مواقف من حياته وصور نادرة وكافة الحياة السياسية والأزمات التي حدثت في العالم ودوره فيها -رحمه الله- مثل احتلال السوفيت لأفغانستان وحرب لبنان وحرب إيران والعراق وحرب لبنان وجهوده في اتفاق الطائف وتحرير الكويت و11 سبتمبر.

كما اشتمل الكتاب على بعض من رحلاته ومقناصة وأشعار قيلت في مقناصة وجهوده في حماية الحياة الفطرية وإنمائها وما كتب عنه من رثاء بعد وفاته ومواقف لبعض المقربين منه.
يذكر أن الكتاب حصل مؤخرًا على جائزة المركز الثاني للنادي الثقافي العربي في معرض بيروت الدولي للكتاب كأفضل كتاب في المحتوى والإخراج.

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