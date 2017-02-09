زار وفد من منظمة كلاس العالمية (KLAS) المختصة بتقييم الأنظمة الصحية المطبَّقة من قِبل المستفيد عددًا من مستشفيات السعودية؛ للاطلاع على تطبيقات أنظمة الصحة الإلكترونية. من جانبه، قام المهندس منصور السويدان، الذي يعتبر الاستشاري السعودي والعربي الوحيد العضو في منظمة (KLAS) لتصنيف موردي الأنظمة المعلوماتية الصحية، باستقبال الوفد، وإعداد برنامج متكامل للزيارة، التي امتدت على مدار يومين (الاثنين والثلاثاء 6-7/ فبراير / 2017م). وأوضح المهندس السويدان أن هذه الزيارة تعتبر الثانية للمنظمة من نوعها للمملكة، وكان الهدف منها هو الاطلاع على آخر تطبيقات أنظمة الصحة الإلكترونية المختلفة، وذلك في 6 مستشفيات، هي: (مستشفى الحرس الوطني – مستشفى قوى الأمن – مستشفى مدينة الملك فهد الطبية – مستشفى الملك فيصل التخصصي – مستشفى الملك خالد للعيون –مستشفى الملك عبدالله بجامعة الأميرة نورة). وأضاف: "كما حرصت المنظمة من خلال هذه الزيارة على قياس مدى رضا المستفيدين والمستخدمين عن الأنظمة الصحية المطبَّقة لديهم. ويأتي ذلك سعيًا منها في تطوير العمل الصحي، وخصوصًا في جانب الصحة الإلكترونية، إضافة إلى الوقوف على الخطط الاستراتيجية الموضوعة". وفي ختام حديثه شكر المهندس السويدان جميع المستشفيات التي زارتها المنظمة موضحًا أن ما تم تقديمه من عروض وحسن استقبال شيء يدعو للفخر والاعتزاز، وتمنى في الوقت ذاته أن تتحد الجهود للمضي قدمًا في استمرار تطوير القطاع الصحي في السعودية. الجدير بالذكر أن منظمة كلاس العالمية (KLAS) المختصة في تقييم الأنظمة الصحية تقدم بشكل سنوي تقريرًا مفصلاً لتقييم أفضل موردي الأنظمة الصحية المختلفة من خلال قياس رضا المستفيد عن المورد في التطبيق والصيانة والدعم، وكذلك تقييم استخدام النظام وأدائه وإمكانياته. وفي ختام الزيارة عبّر فريق KLAS عن سعادته الغامرة بهذه الزيارة، واندهاشه من الإمكانيات الكبيرة التي شاهدها خلال جولته في جميع المستشفيات المذكورة سابقًا، وذلك من جميع النواحي، سواء الخدمات الطبية المتوافرة، والأنظمة الصحية التقنية المستخدمة، وتطورها، إضافة إلى الخطط الاستراتيجية التي اطلع عليها.

منظمة "كلاس" العالمية تزور عددًا من مستشفيات السعودية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-02-09 زار وفد من منظمة كلاس العالمية (KLAS) المختصة بتقييم الأنظمة الصحية المطبَّقة من قِبل المستفيد عددًا من مستشفيات السعودية؛ للاطلاع على تطبيقات أنظمة الصحة الإلكترونية.



من جانبه، قام المهندس منصور السويدان، الذي يعتبر الاستشاري السعودي والعربي الوحيد العضو في منظمة (KLAS) لتصنيف موردي الأنظمة المعلوماتية الصحية، باستقبال الوفد، وإعداد برنامج متكامل للزيارة، التي امتدت على مدار يومين (الاثنين والثلاثاء 6-7/ فبراير / 2017م).



وأوضح المهندس السويدان أن هذه الزيارة تعتبر الثانية للمنظمة من نوعها للمملكة، وكان الهدف منها هو الاطلاع على آخر تطبيقات أنظمة الصحة الإلكترونية المختلفة، وذلك في 6 مستشفيات، هي: (مستشفى الحرس الوطني – مستشفى قوى الأمن – مستشفى مدينة الملك فهد الطبية – مستشفى الملك فيصل التخصصي – مستشفى الملك خالد للعيون –مستشفى الملك عبدالله بجامعة الأميرة نورة).



وأضاف: "كما حرصت المنظمة من خلال هذه الزيارة على قياس مدى رضا المستفيدين والمستخدمين عن الأنظمة الصحية المطبَّقة لديهم. ويأتي ذلك سعيًا منها في تطوير العمل الصحي، وخصوصًا في جانب الصحة الإلكترونية، إضافة إلى الوقوف على الخطط الاستراتيجية الموضوعة".



وفي ختام حديثه شكر المهندس السويدان جميع المستشفيات التي زارتها المنظمة موضحًا أن ما تم تقديمه من عروض وحسن استقبال شيء يدعو للفخر والاعتزاز، وتمنى في الوقت ذاته أن تتحد الجهود للمضي قدمًا في استمرار تطوير القطاع الصحي في السعودية.



الجدير بالذكر أن منظمة كلاس العالمية (KLAS) المختصة في تقييم الأنظمة الصحية تقدم بشكل سنوي تقريرًا مفصلاً لتقييم أفضل موردي الأنظمة الصحية المختلفة من خلال قياس رضا المستفيد عن المورد في التطبيق والصيانة والدعم، وكذلك تقييم استخدام النظام وأدائه وإمكانياته.



وفي ختام الزيارة عبّر فريق KLAS عن سعادته الغامرة بهذه الزيارة، واندهاشه من الإمكانيات الكبيرة التي شاهدها خلال جولته في جميع المستشفيات المذكورة سابقًا، وذلك من جميع النواحي، سواء الخدمات الطبية المتوافرة، والأنظمة الصحية التقنية المستخدمة، وتطورها، إضافة إلى الخطط الاستراتيجية التي اطلع عليها.



09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438 12:38 AM

لتقييم الأنظمة الصحية المطبَّقة والاطلاع على الاستراتيجيات

منظمة "كلاس" العالمية تزور عددًا من مستشفيات السعودية





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زار وفد من منظمة كلاس العالمية (KLAS) المختصة بتقييم الأنظمة الصحية المطبَّقة من قِبل المستفيد عددًا من مستشفيات السعودية؛ للاطلاع على تطبيقات أنظمة الصحة الإلكترونية.



من جانبه، قام المهندس منصور السويدان، الذي يعتبر الاستشاري السعودي والعربي الوحيد العضو في منظمة (KLAS) لتصنيف موردي الأنظمة المعلوماتية الصحية، باستقبال الوفد، وإعداد برنامج متكامل للزيارة، التي امتدت على مدار يومين (الاثنين والثلاثاء 6-7/ فبراير / 2017م).



وأوضح المهندس السويدان أن هذه الزيارة تعتبر الثانية للمنظمة من نوعها للمملكة، وكان الهدف منها هو الاطلاع على آخر تطبيقات أنظمة الصحة الإلكترونية المختلفة، وذلك في 6 مستشفيات، هي: (مستشفى الحرس الوطني – مستشفى قوى الأمن – مستشفى مدينة الملك فهد الطبية – مستشفى الملك فيصل التخصصي – مستشفى الملك خالد للعيون –مستشفى الملك عبدالله بجامعة الأميرة نورة).



وأضاف: "كما حرصت المنظمة من خلال هذه الزيارة على قياس مدى رضا المستفيدين والمستخدمين عن الأنظمة الصحية المطبَّقة لديهم. ويأتي ذلك سعيًا منها في تطوير العمل الصحي، وخصوصًا في جانب الصحة الإلكترونية، إضافة إلى الوقوف على الخطط الاستراتيجية الموضوعة".



وفي ختام حديثه شكر المهندس السويدان جميع المستشفيات التي زارتها المنظمة موضحًا أن ما تم تقديمه من عروض وحسن استقبال شيء يدعو للفخر والاعتزاز، وتمنى في الوقت ذاته أن تتحد الجهود للمضي قدمًا في استمرار تطوير القطاع الصحي في السعودية.



الجدير بالذكر أن منظمة كلاس العالمية (KLAS) المختصة في تقييم الأنظمة الصحية تقدم بشكل سنوي تقريرًا مفصلاً لتقييم أفضل موردي الأنظمة الصحية المختلفة من خلال قياس رضا المستفيد عن المورد في التطبيق والصيانة والدعم، وكذلك تقييم استخدام النظام وأدائه وإمكانياته.



وفي ختام الزيارة عبّر فريق KLAS عن سعادته الغامرة بهذه الزيارة، واندهاشه من الإمكانيات الكبيرة التي شاهدها خلال جولته في جميع المستشفيات المذكورة سابقًا، وذلك من جميع النواحي، سواء الخدمات الطبية المتوافرة، والأنظمة الصحية التقنية المستخدمة، وتطورها، إضافة إلى الخطط الاستراتيجية التي اطلع عليها.

