منع تهريب 334 كجم حشيش وضبط ٣ مهربين في جازان

استكمال كافة الإجراءات بشأن المضبوطات والموقوفين

تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان، خلال الفترة ٢٣-٢٩ /١٤٣٨/٤ه‍، من إحباط عدة محاولات لتهريب 334 كجم من مادة الحشيش المخدر.

وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي: "تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة".

وأضاف: "أسفرت المواجهات عن إلقاء القبض على شخصين من الجنسية اليمنية وشخص من الجنسية الأثيوبية".

وأردف: بلغ مجموع ما تم ضبطه (٣٣٤.٩٩) كجم من الحشيش

المخدر، كما تم استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى".