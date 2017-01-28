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منع تهريب 334 كجم حشيش وضبط ٣ مهربين في جازان

استكمال كافة الإجراءات بشأن المضبوطات والموقوفين

تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان، خلال الفترة ٢٣-٢٩ /١٤٣٨/٤ه‍، من إحباط عدة محاولات لتهريب 334 كجم من مادة الحشيش المخدر.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود العقيد البحري الركن  ساهر بن محمد الحربي: "تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة".

 

وأضاف: "أسفرت المواجهات عن إلقاء القبض على شخصين من الجنسية اليمنية وشخص من الجنسية الأثيوبية".

 

وأردف: بلغ مجموع ما تم ضبطه (٣٣٤.٩٩) كجم من الحشيش 

 

المخدر، كما تم استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منع تهريب 334 كجم حشيش وضبط ٣ مهربين في جازان
سبق

تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان، خلال الفترة ٢٣-٢٩ /١٤٣٨/٤ه‍، من إحباط عدة محاولات لتهريب 334 كجم من مادة الحشيش المخدر.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود العقيد البحري الركن  ساهر بن محمد الحربي: "تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة".

 

وأضاف: "أسفرت المواجهات عن إلقاء القبض على شخصين من الجنسية اليمنية وشخص من الجنسية الأثيوبية".

 

وأردف: بلغ مجموع ما تم ضبطه (٣٣٤.٩٩) كجم من الحشيش 

 

المخدر، كما تم استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى".

28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
05:04 PM
اخر تعديل
30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
02:16 PM
استكمال كافة الإجراءات بشأن المضبوطات والموقوفين

منع تهريب 334 كجم حشيش وضبط ٣ مهربين في جازان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,715

تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان، خلال الفترة ٢٣-٢٩ /١٤٣٨/٤ه‍، من إحباط عدة محاولات لتهريب 334 كجم من مادة الحشيش المخدر.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود العقيد البحري الركن  ساهر بن محمد الحربي: "تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة".

 

وأضاف: "أسفرت المواجهات عن إلقاء القبض على شخصين من الجنسية اليمنية وشخص من الجنسية الأثيوبية".

 

وأردف: بلغ مجموع ما تم ضبطه (٣٣٤.٩٩) كجم من الحشيش 

 

المخدر، كما تم استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى".

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