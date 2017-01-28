منع تهريب 334 كجم حشيش وضبط ٣ مهربين في جازان
استكمال كافة الإجراءات بشأن المضبوطات والموقوفين
تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان، خلال الفترة ٢٣-٢٩ /١٤٣٨/٤ه، من إحباط عدة محاولات لتهريب 334 كجم من مادة الحشيش المخدر.
وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي: "تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة".
وأضاف: "أسفرت المواجهات عن إلقاء القبض على شخصين من الجنسية اليمنية وشخص من الجنسية الأثيوبية".
وأردف: بلغ مجموع ما تم ضبطه (٣٣٤.٩٩) كجم من الحشيش
المخدر، كما تم استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى".
منع تهريب 334 كجم حشيش وضبط ٣ مهربين في جازان
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-28
تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان، خلال الفترة ٢٣-٢٩ /١٤٣٨/٤ه، من إحباط عدة محاولات لتهريب 334 كجم من مادة الحشيش المخدر.
وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي: "تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة".
وأضاف: "أسفرت المواجهات عن إلقاء القبض على شخصين من الجنسية اليمنية وشخص من الجنسية الأثيوبية".
وأردف: بلغ مجموع ما تم ضبطه (٣٣٤.٩٩) كجم من الحشيش
المخدر، كما تم استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى".
28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
05:04 PM
اخر تعديل
30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
02:16 PM
استكمال كافة الإجراءات بشأن المضبوطات والموقوفين
منع تهريب 334 كجم حشيش وضبط ٣ مهربين في جازان
تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان، خلال الفترة ٢٣-٢٩ /١٤٣٨/٤ه، من إحباط عدة محاولات لتهريب 334 كجم من مادة الحشيش المخدر.
وقال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي: "تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة".
وأضاف: "أسفرت المواجهات عن إلقاء القبض على شخصين من الجنسية اليمنية وشخص من الجنسية الأثيوبية".
وأردف: بلغ مجموع ما تم ضبطه (٣٣٤.٩٩) كجم من الحشيش
المخدر، كما تم استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى".