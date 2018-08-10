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منع عارضي مهرجان العسل الدولي بالباحة من الادعاءات غير المثبتة علمياً

"الخازم": الترويج لعلاج مرض معين بدون أدلة طبية يعتبر تضليلاً مرفوضاً

شدد رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولي، الدكتور أحمد الخازم، على العارضين في المعرض من الادعاءات غير المثبتة علمياً أو طبياً، ومنع الترويج لأي خلطات من منتجات النحل بأنها تعالج أمراضاً معينة أو ربطها بأي إدعاء طبي، إلا إذا كان ذلك مثبتاً علمياً ولدى المدعي الدليل على ذلك، مشيراً إلى منع الترويج للعسل بأن يدعي صاحبه أنه "مقوٍ جنسياً" أو غير ذلك من الادعاءات.

وقال "الخازم": مثل هذه الادعاءات نادر حدوثها في المهرجان ولكن اللجنة المنظمة تعتبر هذه الادعاءات تضليلاً إذا لم تكن هناك حقائق مثبتة علمياً.

وأضاف: البعض يدعي أن العسل أفاد في حالة مرضية محددة، ولكن من غير الصحيح أن يعمم ذلك، فقد يفيد العسل في حالة مرضية معينة عند شخص معين ولا يفيد في نفس الحالة عند شخص آخر.

وأردف: ليس هناك أدنى شك في فوائد العسل ومنتجات النحل الأخرى وخاصة العسل غير المغشوش وغير المتعرض لحرارة عالية والمخزن تخزيناً جيداً، ولكن وصفه كعلاج لأي مرض من الأمراض بدون إثبات علمي يعتبر تضليلاً لا تسمح به اللجنة المنظمة للمهرجان.

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منع عارضي مهرجان العسل الدولي بالباحة من الادعاءات غير المثبتة علمياً
سبق

شدد رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولي، الدكتور أحمد الخازم، على العارضين في المعرض من الادعاءات غير المثبتة علمياً أو طبياً، ومنع الترويج لأي خلطات من منتجات النحل بأنها تعالج أمراضاً معينة أو ربطها بأي إدعاء طبي، إلا إذا كان ذلك مثبتاً علمياً ولدى المدعي الدليل على ذلك، مشيراً إلى منع الترويج للعسل بأن يدعي صاحبه أنه "مقوٍ جنسياً" أو غير ذلك من الادعاءات.

وقال "الخازم": مثل هذه الادعاءات نادر حدوثها في المهرجان ولكن اللجنة المنظمة تعتبر هذه الادعاءات تضليلاً إذا لم تكن هناك حقائق مثبتة علمياً.

وأضاف: البعض يدعي أن العسل أفاد في حالة مرضية محددة، ولكن من غير الصحيح أن يعمم ذلك، فقد يفيد العسل في حالة مرضية معينة عند شخص معين ولا يفيد في نفس الحالة عند شخص آخر.

وأردف: ليس هناك أدنى شك في فوائد العسل ومنتجات النحل الأخرى وخاصة العسل غير المغشوش وغير المتعرض لحرارة عالية والمخزن تخزيناً جيداً، ولكن وصفه كعلاج لأي مرض من الأمراض بدون إثبات علمي يعتبر تضليلاً لا تسمح به اللجنة المنظمة للمهرجان.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
02:21 PM

منع عارضي مهرجان العسل الدولي بالباحة من الادعاءات غير المثبتة علمياً

"الخازم": الترويج لعلاج مرض معين بدون أدلة طبية يعتبر تضليلاً مرفوضاً

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ياسر العتيبي - الباحة
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شدد رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولي، الدكتور أحمد الخازم، على العارضين في المعرض من الادعاءات غير المثبتة علمياً أو طبياً، ومنع الترويج لأي خلطات من منتجات النحل بأنها تعالج أمراضاً معينة أو ربطها بأي إدعاء طبي، إلا إذا كان ذلك مثبتاً علمياً ولدى المدعي الدليل على ذلك، مشيراً إلى منع الترويج للعسل بأن يدعي صاحبه أنه "مقوٍ جنسياً" أو غير ذلك من الادعاءات.

وقال "الخازم": مثل هذه الادعاءات نادر حدوثها في المهرجان ولكن اللجنة المنظمة تعتبر هذه الادعاءات تضليلاً إذا لم تكن هناك حقائق مثبتة علمياً.

وأضاف: البعض يدعي أن العسل أفاد في حالة مرضية محددة، ولكن من غير الصحيح أن يعمم ذلك، فقد يفيد العسل في حالة مرضية معينة عند شخص معين ولا يفيد في نفس الحالة عند شخص آخر.

وأردف: ليس هناك أدنى شك في فوائد العسل ومنتجات النحل الأخرى وخاصة العسل غير المغشوش وغير المتعرض لحرارة عالية والمخزن تخزيناً جيداً، ولكن وصفه كعلاج لأي مرض من الأمراض بدون إثبات علمي يعتبر تضليلاً لا تسمح به اللجنة المنظمة للمهرجان.

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