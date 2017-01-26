من المخ لخزع الجمجمة.. 3 جراحات معقدة بعرعر تنقذ حياة "مدهوس"

حادث أدى إلى كسر بكامل القدم وضياع جلدي في الجهة اليمنى من الوجه

تمكّن فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي، بفضل من الله، من إنقاذ حياة مقيم؛ إثر تعرضه لحالة دهس؛ حيث كان يعاني من إصابات متعددة "انتفاخ، واحتشاء نزفي شديد بالمخ، وكسر بالجمجمة والفك، وانحراف شديد للخط الناصف للمخ، وكسر بكامل القدم اليسرى، وضياع جلدي في الجهة اليمنى بالوجه".

وقام الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب، بإجراء عملية خزع جمجمة طارئ، والاحتفاظ بجزء من عظم الجمجمة في جدار البطن؛ ذلك للسماح بتمدد أنسجة المخ خارج تجويف الجمجمة وتقليل الضغط داخل المخ والتي -بحمد الله- أثمرت نتائجها.

وبعد استقرار حالة المريض تم إجراء العملية الثانية، وهي تجميلية بالوجه للجهة المتضررة، وعقب تحسن حالة المريض تم عمل العملية الجراحية الثالثة، وإعادة تثبيت عظم الجمجمة في مكانه، وقد تكللت، ولله الحمد، بالنجاح، وبعد أن تحسّنت حالته الصحية تم السماح له بالخروج من المستشفى، وهو بصحة جيدة، ووضعه الصحي مستقر.