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من جهة باب المغاربة.. مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

نفّذوا جولات استفزازية وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم المئات من المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اليهود، اقتحموا المسجد الأقصى، ونفّذوا جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد؛ في الوقت الذي شددت فيه قوات الاحتلال إجراءاتها على دخول المصلين للمسجد المبارك، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على بوابات المسجد الرئيسية.

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من جهة باب المغاربة.. مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
سبق

اقتحم المئات من المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اليهود، اقتحموا المسجد الأقصى، ونفّذوا جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد؛ في الوقت الذي شددت فيه قوات الاحتلال إجراءاتها على دخول المصلين للمسجد المبارك، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على بوابات المسجد الرئيسية.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
11:53 AM

من جهة باب المغاربة.. مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

نفّذوا جولات استفزازية وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - القدس
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اقتحم المئات من المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اليهود، اقتحموا المسجد الأقصى، ونفّذوا جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد؛ في الوقت الذي شددت فيه قوات الاحتلال إجراءاتها على دخول المصلين للمسجد المبارك، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على بوابات المسجد الرئيسية.

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