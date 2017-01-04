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من عائلة واحدة .. مصرع 3 أطفال وامرأتين وإصابة 5 في انقلاب بطريق الساحل

الحادثة المروّعة وقعت لمركبتهم على طريق الساحل القديم وبينهم حالة خطيرة

 لقيَ خمسة أفراد من عائلة مُقيمة، "باكستانيين"، مصرعهم، فيما أُصيب خمسة آخرون، في حادث مروري مروّع تمثل في انقلاب المركبة التي تقلهم على طريق الساحل القديم، شمال ميقات يلملم.

 

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي؛ إن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة الطائف تلقت بلاغاً، أمس، مفاده أن هناك حادث انقلاب وقع على مركبة تقل عائلة مكوّنة من عشرة أشخاص، على طريق الساحل القديم، شمال ميقات يلملم بثلاثين كيلو، بعد طُفيل باتجاه مكة.

 

 وأضاف: قامت عمليات الهلال الأحمر بدورها بتمرير البلاغ لمركز إسعاف يلملم، وطلب الدعم من مركز الشعيبة، حيث تمّ إرسال ثلاث فرق إسعافية للموقع، وعند الوصول للحادث اتضح أن هناك عشر حالات لعائلة مقيمة، وعلى الفور تمّ الكشف على الحالات التي تبين أن خمساً منها فارقت الحياة "ثلاثة أطفال وامرأتان"، فيما تبقى بالموقع خمس حالات إحداها أصيبت بإصابات بليغة، وأربع حالات بإصابات متوسطة.

 

 وعلى الفور تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم جميعاً، فيما نُقلت حالة مُصابة بإصابة بليغة لمستشفى النور بمكة المكرّمة، وأربع حالات لمستشفى الليث، كما تم إرسال فرقة النقل غير الإسعافي لنقل الوفيات للثلاجة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من عائلة واحدة .. مصرع 3 أطفال وامرأتين وإصابة 5 في انقلاب بطريق الساحل
سبق

 لقيَ خمسة أفراد من عائلة مُقيمة، "باكستانيين"، مصرعهم، فيما أُصيب خمسة آخرون، في حادث مروري مروّع تمثل في انقلاب المركبة التي تقلهم على طريق الساحل القديم، شمال ميقات يلملم.

 

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي؛ إن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة الطائف تلقت بلاغاً، أمس، مفاده أن هناك حادث انقلاب وقع على مركبة تقل عائلة مكوّنة من عشرة أشخاص، على طريق الساحل القديم، شمال ميقات يلملم بثلاثين كيلو، بعد طُفيل باتجاه مكة.

 

 وأضاف: قامت عمليات الهلال الأحمر بدورها بتمرير البلاغ لمركز إسعاف يلملم، وطلب الدعم من مركز الشعيبة، حيث تمّ إرسال ثلاث فرق إسعافية للموقع، وعند الوصول للحادث اتضح أن هناك عشر حالات لعائلة مقيمة، وعلى الفور تمّ الكشف على الحالات التي تبين أن خمساً منها فارقت الحياة "ثلاثة أطفال وامرأتان"، فيما تبقى بالموقع خمس حالات إحداها أصيبت بإصابات بليغة، وأربع حالات بإصابات متوسطة.

 

 وعلى الفور تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم جميعاً، فيما نُقلت حالة مُصابة بإصابة بليغة لمستشفى النور بمكة المكرّمة، وأربع حالات لمستشفى الليث، كما تم إرسال فرقة النقل غير الإسعافي لنقل الوفيات للثلاجة.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
09:07 AM
اخر تعديل
05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
08:19 AM
الحادثة المروّعة وقعت لمركبتهم على طريق الساحل القديم وبينهم حالة خطيرة

من عائلة واحدة .. مصرع 3 أطفال وامرأتين وإصابة 5 في انقلاب بطريق الساحل

A A A
فهد العتيبي - الطائف
10
20,755

 لقيَ خمسة أفراد من عائلة مُقيمة، "باكستانيين"، مصرعهم، فيما أُصيب خمسة آخرون، في حادث مروري مروّع تمثل في انقلاب المركبة التي تقلهم على طريق الساحل القديم، شمال ميقات يلملم.

 

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي؛ إن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة الطائف تلقت بلاغاً، أمس، مفاده أن هناك حادث انقلاب وقع على مركبة تقل عائلة مكوّنة من عشرة أشخاص، على طريق الساحل القديم، شمال ميقات يلملم بثلاثين كيلو، بعد طُفيل باتجاه مكة.

 

 وأضاف: قامت عمليات الهلال الأحمر بدورها بتمرير البلاغ لمركز إسعاف يلملم، وطلب الدعم من مركز الشعيبة، حيث تمّ إرسال ثلاث فرق إسعافية للموقع، وعند الوصول للحادث اتضح أن هناك عشر حالات لعائلة مقيمة، وعلى الفور تمّ الكشف على الحالات التي تبين أن خمساً منها فارقت الحياة "ثلاثة أطفال وامرأتان"، فيما تبقى بالموقع خمس حالات إحداها أصيبت بإصابات بليغة، وأربع حالات بإصابات متوسطة.

 

 وعلى الفور تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم جميعاً، فيما نُقلت حالة مُصابة بإصابة بليغة لمستشفى النور بمكة المكرّمة، وأربع حالات لمستشفى الليث، كما تم إرسال فرقة النقل غير الإسعافي لنقل الوفيات للثلاجة.

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