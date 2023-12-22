من مكة.. المقاتل الروسي "محمدوف" يستعد لمواجهة "فيرغيسون"

عمره 28 عاماً وحقق 24 انتصارًا ويأمل في تحدي "ماكغريغور"

سافر المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف، إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة، قبل نزاله المرتقب أمام الأمريكي توني فيرغيسون، في لاس فيغاس، في 4 مارس المقبل.

وكان المقاتل الروسي قد حقق آخر انتصار له، في منظمة الـ"يو إف سي"، للفنون القتالية المختلطة، في 13 نوفمبر الماضي، وجاء على حساب الأمريكي مايكل جونسون، في المباراة التي أقيمت في مدينة نيويورك.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم، يعتبر هذا الانتصار الـ 24 في مسيرة المقاتل الروسي، البالغ من العمر 28 عامًا، وإذا ما واصل نور محمدوف سلسلة انتصاراته، أمام منافسه الأمريكي فيرغيسون، في المواجهة التي ستحتضنها مدينة لاس فيغاس الأمريكية، في 4 مارس، سيؤكد بذلك أحقيته، في مواجهة البطل الإيرلندي الشهير، كونور ماكغريغور.

يذكر أن نورمحمدوف، كان قد أعرب أكثر من مرة، عن رغبته في مواجهة ماكغريغور، لكن اتحاد الفنون القتالية المختلطة، لم يقرر بعد تنظيم هذه المواجهة.

وينتظر أن يعود نورمحمدوف إلى روسيا، بعد أدائه مناسك العمرة، ليشد الرحال بعد ذلك، في 4 يناير المقبل، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للاستعداد للنزال.

تجدر الإشارة إلى أن فيرغيسون (32 عامًا)، حقق 13 انتصارًا في مسيرته، مقابل هزيمة واحدة، كانت أمام جونسون، الذي تغلب عليه نورمحمدوف مؤخرًا في نيويورك.