مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مع انخفاض أسعار النفط، وتقلُّبات أسعار السلع والبضائع المختلفة، يُفترض أن تكون أخبار وزارة التجارة وتنبيهاتها هي المتصدرة لعناوين الصحف، وحسابها بتويتر الأكثر متابعة، وتغريداتها الأكثر تداولاً.. ولكن ما يحدث هو العكس؛ فوزارة التجارة تتخذ وضع الميت، وكأن الأمر لا يعنيها أبدًا!





رغم انخفاض أسعار الجِمال والأبقار والأغنام والأرز إلا أن أسعار اللحوم التي تُباع في الملاحم، والوجبات التي تُباع في المطاعم، لم تبرح مكانها.. ومع كثرة مطالبات المواطنين بمراجعة هذه الأسعار حدثت اجتهادات في بعض المحافظات، وتم تخفيض الأسعار، فيما تعذر ذلك في محافظات أخرى بدعوى عدم الاختصاص، وانعدام الصلاحيات.. والكل يلقي باللائمة على وزارة التجارة التي أشاحت بوجهها عن حل هذه الأزمة!



ما ينطبق على محافظة استطاعت خفض أسعار اللحوم ووجبات المطاعم يُفترض أن ينطبق على بقية المحافظات دون تمييز؛ فالدولة واحدة، والنظام واحد، والكل سواسية.. وصمت وزارة التجارة في الوقت الذي يتوجب عليها فيه الحديث يجب أن ينتهي.. فهلا خرجت الوزارة من سباتها؛ لنطمئن عليها أولاً، ثم نطمئن على أن أسواقنا في أيدٍ أمينة؟!



