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"موارليس" يحكي تجربته المؤلمة في "الأهلي"!

​​في حوار لصحيفة "ole" الأرجنتينية

تحدث اللاعب الأرجنتيني دييغو موراليس ، المحترف السابق بالأهلي عن تجربته الاحترافية في الفريق وكم الصعاب التي واجهها​،​ وذلك أثناء حواره مع صحيفة "ole" الأرجنتينية الشهيرة عندما احترف في الفريق في عام 2012 قبل أن يرحل اللاعب لناوتيكو البرازيلي بعد أقل من ستة أشهر من تعاقده مع النادي السعودي . 

يذكر أن اللاعب يمثّل حاليًا نادي تيغري الأرجنتيني​؛​ حيث قال​:​ إن الفترة التي قضاها في الدوري السعودي كانت صعبة​،​ مؤكداً أنه لم يلعب فيها كرة قدم مثلما كان يتوقع​،​ وعانى اللاعب بسبب ارتفاع درجة الحرارة، حيث قال ​إنه كان لا يستطيع الخروج خلال ساعات النهار.

وقال ​إنه وجد صعوبات جمة في التكيّف مع البيئة السعودية​،​ وأنه لم يستفد من تلك التجربة سوى المال.

وتحدث اللاعب عن مدينة جدة​،​ واصفًا إياها بالرائعة، لكنه قال رغم ذلك​:​ إنه لم يستفد من السباحة على شاطئ البحر​،​ كما أنه لم يتمكن من التسوق مع زوجته، وأنه كان يجد صعوبة في التواصل مع زملائه اللاعبين بسبب عامل اللغة​،​ كما انتقد مدربه السابق ​"​ياروليم​"​ بشدة​؛​ حين قال​:​ إنه كان يتميز بالبرود وكان لا يحادثه كثيرًا.​​

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"موارليس" يحكي تجربته المؤلمة في "الأهلي"!
سبق

تحدث اللاعب الأرجنتيني دييغو موراليس ، المحترف السابق بالأهلي عن تجربته الاحترافية في الفريق وكم الصعاب التي واجهها​،​ وذلك أثناء حواره مع صحيفة "ole" الأرجنتينية الشهيرة عندما احترف في الفريق في عام 2012 قبل أن يرحل اللاعب لناوتيكو البرازيلي بعد أقل من ستة أشهر من تعاقده مع النادي السعودي . 

يذكر أن اللاعب يمثّل حاليًا نادي تيغري الأرجنتيني​؛​ حيث قال​:​ إن الفترة التي قضاها في الدوري السعودي كانت صعبة​،​ مؤكداً أنه لم يلعب فيها كرة قدم مثلما كان يتوقع​،​ وعانى اللاعب بسبب ارتفاع درجة الحرارة، حيث قال ​إنه كان لا يستطيع الخروج خلال ساعات النهار.

وقال ​إنه وجد صعوبات جمة في التكيّف مع البيئة السعودية​،​ وأنه لم يستفد من تلك التجربة سوى المال.

وتحدث اللاعب عن مدينة جدة​،​ واصفًا إياها بالرائعة، لكنه قال رغم ذلك​:​ إنه لم يستفد من السباحة على شاطئ البحر​،​ كما أنه لم يتمكن من التسوق مع زوجته، وأنه كان يجد صعوبة في التواصل مع زملائه اللاعبين بسبب عامل اللغة​،​ كما انتقد مدربه السابق ​"​ياروليم​"​ بشدة​؛​ حين قال​:​ إنه كان يتميز بالبرود وكان لا يحادثه كثيرًا.​​

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
09:54 PM
​​في حوار لصحيفة "ole" الأرجنتينية

"موارليس" يحكي تجربته المؤلمة في "الأهلي"!

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
6,800

تحدث اللاعب الأرجنتيني دييغو موراليس ، المحترف السابق بالأهلي عن تجربته الاحترافية في الفريق وكم الصعاب التي واجهها​،​ وذلك أثناء حواره مع صحيفة "ole" الأرجنتينية الشهيرة عندما احترف في الفريق في عام 2012 قبل أن يرحل اللاعب لناوتيكو البرازيلي بعد أقل من ستة أشهر من تعاقده مع النادي السعودي . 

يذكر أن اللاعب يمثّل حاليًا نادي تيغري الأرجنتيني​؛​ حيث قال​:​ إن الفترة التي قضاها في الدوري السعودي كانت صعبة​،​ مؤكداً أنه لم يلعب فيها كرة قدم مثلما كان يتوقع​،​ وعانى اللاعب بسبب ارتفاع درجة الحرارة، حيث قال ​إنه كان لا يستطيع الخروج خلال ساعات النهار.

وقال ​إنه وجد صعوبات جمة في التكيّف مع البيئة السعودية​،​ وأنه لم يستفد من تلك التجربة سوى المال.

وتحدث اللاعب عن مدينة جدة​،​ واصفًا إياها بالرائعة، لكنه قال رغم ذلك​:​ إنه لم يستفد من السباحة على شاطئ البحر​،​ كما أنه لم يتمكن من التسوق مع زوجته، وأنه كان يجد صعوبة في التواصل مع زملائه اللاعبين بسبب عامل اللغة​،​ كما انتقد مدربه السابق ​"​ياروليم​"​ بشدة​؛​ حين قال​:​ إنه كان يتميز بالبرود وكان لا يحادثه كثيرًا.​​

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