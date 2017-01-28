مواطن بـ"بدع تبوك" يفاجئ المدعوين بالتنازل عن قاتل ابنه

في زواج أحد أبنائه مساء اليوم

فاجأ والد مقتول بتبوك مساء اليوم، بعد نهاية زواج أحد أبنائه، بإعلان تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، الذي توفي في مشاجرة قبل خمس سنوات بمحافظة البدع التابعة لمنطقة تبوك.



وأكد الشيخ سويلم المسعودي، أحد أقارب المتنازل، لـ"سبق" أن والد القتيل أسليم عطية سليم الراجودي المسعودي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، وأعلن تنازله عقب نهاية مراسم زواج أحد أبنائه. مبينًا أن إعلان التنازل كان مفاجئًا من تلقاء نفسه، وراجيًا من الله العفو والغفران. مشيرًا إلى أنه سيسجِّل تنازله رسميًّا في المحكمة العامة.