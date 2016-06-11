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مواطن بينبع يناشد أهل الخير مساعدته وإنهاء معاناته مع الفشل الكلوي

تعرَّض لفشل كلوي ويقوم بالغسيل الكلوي ثلاث مرات في الأسبوع

ناشد مواطن بمحافظة ينبع أهل الخير ووزارة الصحة مساعدته، وإنهاء معاناته مع الفشل الكلوي بزراعة كلية داخل السعودية أو خارجها، بعد تعرُّضه لفشل كلوي، وقيامه بالغسيل الكلوي ثلاث مرات في الأسبوع.

وقال المواطن صالح الجهني إنه يعاني الفشل الكلوي منذ سنوات؛ ويضطر للغسيل ثلاث مرات في الأسبوع، ولم يعد يحتمل الغسيل الكلوي.. مناشدًا أهل الخير مساعدته بزراعة كلية؛ ليعود إلى حياته الطبيعية.

وبحسب التقرير الصادر من مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، فإن المريض يبلغ من العمر 27 عامًا، ومصاب بفشل كلوي في مرحلة متأخرة، ويتم عمل قسطرة وريدية للغسيل الكلوي ثلاث مرات في الأسبوع.

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مواطن بينبع يناشد أهل الخير مساعدته وإنهاء معاناته مع الفشل الكلوي
سبق

ناشد مواطن بمحافظة ينبع أهل الخير ووزارة الصحة مساعدته، وإنهاء معاناته مع الفشل الكلوي بزراعة كلية داخل السعودية أو خارجها، بعد تعرُّضه لفشل كلوي، وقيامه بالغسيل الكلوي ثلاث مرات في الأسبوع.

وقال المواطن صالح الجهني إنه يعاني الفشل الكلوي منذ سنوات؛ ويضطر للغسيل ثلاث مرات في الأسبوع، ولم يعد يحتمل الغسيل الكلوي.. مناشدًا أهل الخير مساعدته بزراعة كلية؛ ليعود إلى حياته الطبيعية.

وبحسب التقرير الصادر من مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، فإن المريض يبلغ من العمر 27 عامًا، ومصاب بفشل كلوي في مرحلة متأخرة، ويتم عمل قسطرة وريدية للغسيل الكلوي ثلاث مرات في الأسبوع.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
10:41 PM

مواطن بينبع يناشد أهل الخير مساعدته وإنهاء معاناته مع الفشل الكلوي

تعرَّض لفشل كلوي ويقوم بالغسيل الكلوي ثلاث مرات في الأسبوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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ناشد مواطن بمحافظة ينبع أهل الخير ووزارة الصحة مساعدته، وإنهاء معاناته مع الفشل الكلوي بزراعة كلية داخل السعودية أو خارجها، بعد تعرُّضه لفشل كلوي، وقيامه بالغسيل الكلوي ثلاث مرات في الأسبوع.

وقال المواطن صالح الجهني إنه يعاني الفشل الكلوي منذ سنوات؛ ويضطر للغسيل ثلاث مرات في الأسبوع، ولم يعد يحتمل الغسيل الكلوي.. مناشدًا أهل الخير مساعدته بزراعة كلية؛ ليعود إلى حياته الطبيعية.

وبحسب التقرير الصادر من مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، فإن المريض يبلغ من العمر 27 عامًا، ومصاب بفشل كلوي في مرحلة متأخرة، ويتم عمل قسطرة وريدية للغسيل الكلوي ثلاث مرات في الأسبوع.

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