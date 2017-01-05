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مواطن يبث تغريدة بوجود تجاوزات مالية بمليون ريال في "تعليم مكة"

إدارة التعليم تؤكد: التغريدة تستهدف الإساءة.. وسنتخذ خطوات قانونية

بث أحد المواطنين تغريدة عبر حسابه في تويتر، أكد فيها وجود تجاوزات مالية في تعليم مكة بقيمة أكثر من مليون ريال، والشؤون القانونية تحقق، وتبحث عن المتجاوزين.
 
 ومن جهتها، أوضحت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة أنه وفقًا لما نُشر من تغريدات متتالية من حساب أحد المواطنين، التي تستهدف الإساءة للإدارة، والتهكم على منسوبيها وقياداتها بأسلوب غير لائق، وإثارة الرأي العام ضد جهة حكومية، تعمل تحت الأنظمة والتعليمات الرسمية، وتخضع للرقابة المالية والإدارية من الجهات الرقابية المختصة، فعليه توضح الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أن تلك التغريدات تدخل ضمن مخالفات، نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولاسيما ما جاء في آخر تغريدة للمواطن المذكور عن وجود تجاوزات مالية بقيمة مليون ريال في تعليم مكة المكرمة.
 
 وأكدت الإدارة في الوقت ذاته حرصها على إيضاح أية مخالفات أو تجاوزات، قد تقع خلال سير أعمالها المعتاد، ولن تقف صامتة أمام محاولات تضليل الرأي العام بنشر أباطيل، سواء من جهات إعلامية أو حسابات شخصية، وفق ما كفله نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولاسيما في مادتَيْه الثانية والثالثة، وستتخذ خطوات قانونية عاجلة في ذلك.
 

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مواطن يبث تغريدة بوجود تجاوزات مالية بمليون ريال في "تعليم مكة"
سبق

بث أحد المواطنين تغريدة عبر حسابه في تويتر، أكد فيها وجود تجاوزات مالية في تعليم مكة بقيمة أكثر من مليون ريال، والشؤون القانونية تحقق، وتبحث عن المتجاوزين.
 
 ومن جهتها، أوضحت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة أنه وفقًا لما نُشر من تغريدات متتالية من حساب أحد المواطنين، التي تستهدف الإساءة للإدارة، والتهكم على منسوبيها وقياداتها بأسلوب غير لائق، وإثارة الرأي العام ضد جهة حكومية، تعمل تحت الأنظمة والتعليمات الرسمية، وتخضع للرقابة المالية والإدارية من الجهات الرقابية المختصة، فعليه توضح الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أن تلك التغريدات تدخل ضمن مخالفات، نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولاسيما ما جاء في آخر تغريدة للمواطن المذكور عن وجود تجاوزات مالية بقيمة مليون ريال في تعليم مكة المكرمة.
 
 وأكدت الإدارة في الوقت ذاته حرصها على إيضاح أية مخالفات أو تجاوزات، قد تقع خلال سير أعمالها المعتاد، ولن تقف صامتة أمام محاولات تضليل الرأي العام بنشر أباطيل، سواء من جهات إعلامية أو حسابات شخصية، وفق ما كفله نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولاسيما في مادتَيْه الثانية والثالثة، وستتخذ خطوات قانونية عاجلة في ذلك.
 

05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
01:05 AM
اخر تعديل
05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
08:23 AM
إدارة التعليم تؤكد: التغريدة تستهدف الإساءة.. وسنتخذ خطوات قانونية

مواطن يبث تغريدة بوجود تجاوزات مالية بمليون ريال في "تعليم مكة"

A A A
حاتم العميري - مكة المكرمة
19
13,771

بث أحد المواطنين تغريدة عبر حسابه في تويتر، أكد فيها وجود تجاوزات مالية في تعليم مكة بقيمة أكثر من مليون ريال، والشؤون القانونية تحقق، وتبحث عن المتجاوزين.
 
 ومن جهتها، أوضحت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة أنه وفقًا لما نُشر من تغريدات متتالية من حساب أحد المواطنين، التي تستهدف الإساءة للإدارة، والتهكم على منسوبيها وقياداتها بأسلوب غير لائق، وإثارة الرأي العام ضد جهة حكومية، تعمل تحت الأنظمة والتعليمات الرسمية، وتخضع للرقابة المالية والإدارية من الجهات الرقابية المختصة، فعليه توضح الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أن تلك التغريدات تدخل ضمن مخالفات، نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولاسيما ما جاء في آخر تغريدة للمواطن المذكور عن وجود تجاوزات مالية بقيمة مليون ريال في تعليم مكة المكرمة.
 
 وأكدت الإدارة في الوقت ذاته حرصها على إيضاح أية مخالفات أو تجاوزات، قد تقع خلال سير أعمالها المعتاد، ولن تقف صامتة أمام محاولات تضليل الرأي العام بنشر أباطيل، سواء من جهات إعلامية أو حسابات شخصية، وفق ما كفله نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولاسيما في مادتَيْه الثانية والثالثة، وستتخذ خطوات قانونية عاجلة في ذلك.
 

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