مواطن يبلغ عن آخر قطع شجرة أثل يفوق عمرها 60 عاماً

كان ماراً بالطريق فشاهد العمالة تقطعها فأوقفهم

ضبطت الجهات الأمنية بالمجمعه مواطنا قطع شجرة أثل يفوق عمرها الـ٦٠ عاما وتقع متخامة لعدد من الأشجار في منطقة الأبرق التراثية، وبشكل جمالي يجذب الزوار ومحبي التراث، وضرب المواطن مثالاً بالإخلاص وحب الطبيعة الخضراء لفائدتها على الحياة، وفي ظل التصحر المتزايد بسبب الاحتطاب الجائر وتقزيم الأشجار بلا مراعاة للخضرة والجمال.

وطبقاً للتفاصيل التي رواها المواطن لـ"سبق"، فقد شاهد عددا من العمالة تقطع تلك الشجرة بأمر من صاحب منزل يقع بالقرب من الشجرة المعمرة التي تمتاز بجذع متين ومنظر لافت، بلا سبب نظامي، فأمرهم بالتوقف عن قطعها في الحال، وأبلغ حساب "شايب المجمعة"، وكتب الأخير تغريدة ناشد فيها الجهات الأمنية بمحاسبته، وفي غضون ساعة تم التحفظ عليه.

وينظم نشطاء في ساحات "تويتر" بشكل متزايد حملات تدعو للمحافظة على البيئة، وعدم العبث بجمال الأشجار بداعي تهذيبها، وذلك بتقزيمها وقطع أغصانها، دون النظر لفوائدها من إنتاجها الأكسجين وتقليلها الضوضاء وعدم استهلاكها كمية ماء عالية مقارنة بالنخيل.

