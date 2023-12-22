مواطن يتبرع بمنزله لـ"الصحة" بـ"مودنية الأفلاج".. والأهالي يتكفلون بتأثيث المركز

بعد توجيه "الوزارة" بإلغاء افتتاحه بسبب العجز المالي

أبدى أهالي قرية المودنية بمحافظة الأفلاج تذمرهم من توجيه وزارة الصحة بإلغاء مركز الرعاية الصحية المخصص لقريتهم البالغ عدد سكانها قرابة ألف نسمة، على الرغم من أنه سبق استئجار المبنى، ودفع الإيجار للمالك لعام واحد بعد إلزامه بتجهيزات وإصلاحات داخل المبنى، منها توفير أجهزة وسائل السلامة، وعمل مكيفات مركزية، وتجهيز 15 غرفة بمغسلة منفردة، بمبالغ فائقة تحملها المالك.



وطالب أهالي القرية وزير الصحة بالتوجيه بإتمام فتح مركز الرعاية الصحية الخاص بهم، الذي تم اعتماده منذ عام ونصف العام، ووُجّهت كوادره الطبية للعمل به من قِبل الوزارة، ويوجدون حاليًا بمستشفى الأفلاج العام، مشيرين إلى أن عملية الافتتاح ميسرة لوزارة الصحة؛ وذلك لتبرع المالك بالمبنى تضامنًا مع الدولة، وتقديرًا لظروف الأهالي الذين تبرعوا بتأثيث المبنى كاملاً، وبجميع المستلزمات الصحية؛ لتسهيل افتتاحه لحاجتهم الصحية والخدمية له.



من جانبه، قال لـ"سبق" المواطن ظافر بن مسفر الجربوع إنه اتفق بعقد مبرم مع وزارة الصحة على استئجار منزله الواقع بقرية المودنية، والمكون من قرابة 15 غرفة على مساحات متفاوتة؛ لتخصيصه لمركز رعاية صحية أولية، وتم إلزامه بتحسينات وتعديلات في المبنى، منها تمديده بوسائل السلامة، وتجهيز غرفة كاملة للصيدلية، وتركيب مكيفات مركزية، وعمل خمس عشرة مغسلة يدوية، إضافة إلى عمل مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة.



وأضاف: بعد تنفيذ جميع المطالب دفعت وزارة الصحة مبلغ الإيجار لمدة العام الماضي، وتم وضع اللوحة على المبنى، وبعد مضي عام ونصف العام من العقد فوجئت بأن وزارة الصحة توجه بإلغاء المركز رغم قيامي بصرف مبالغ باهظة لتهيئة المبنى؛ ليصبح مرفقًا صحيًّا نموذجيًّا، إضافة إلى خروجي من المنزل، واستئجار منزل آخر بموقع يبعد عن قريتي قرابة 35 كم، ونقلي جميع أبنائي الطلاب إلى مدارس أخرى.



وأكد أن قرار وزارة الصحة كان يعلَّل بالعجز المالي، وأنه متبرع لوزارة الصحة بأجور المبنى تضامنًا مع الدولة، وتقديرًا لظروف كبار السن من الأهالي، الذين هم بحاجة لوجود المركز الصحي، حتى يتحسن العجز المالي للوزارة.



وناشد المسؤولين ووزير الصحة التدخل العاجل، والنظر في مطالبهم، واعتماد افتتاح المركز؛ إذ تسعى الدولة، ممثلة بحكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله -، لافتتاح مراكز صحية بجميع مراكز وقرى ومناطق السعودية؛ لتسهيل العلاج للمواطنين وكبار السن.



"سبق" تحتفظ بخطاب وزارة الصحة الموجه بإلغاء المركز لمبررات العجز المالي.