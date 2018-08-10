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مواطن يتهم مستشفى الخاصرة بخياطة جرح في وجه ابنه على "بقايا زجاج"

تعرض لحادث مروري ونقل حينها للطوارئ ..و"سبق" تتقصى الحقيقة

اتهم مواطن طبيباً بمستشفى الخاصرة غرب الرياض، بالإهمال وخياطة جرح قطعي تعرض له ابنه في وجهه؛ على بقايا الزجاج مما جعله ينقله لأحد المستشفيات بالرياض بعد مغادرته وإعادة تنظيف الجرح ومعالجته من جديد.

وتفصيلاً قال المواطن حمود الشيباني، إن أسرته تعرضت لحادث مروري بمركز الخاصرة غرب القويعية الأسبوع الفائت ونقلوا جميعاً لمستشفى الخاصرة حينها لتلقي الإسعاف والعلاج.

وأضاف الشيباني أنه ضمن الحادث تعرض ابنه خالد (سنتين) لجرح قطعي في وجهه، وعليه قام الطبيب المعالج برتب وخياطة الجرح على بقايا الزجاج دون تخدير أو بنج ودون تنظيف الجرح الأمر الذي جعل الطفل يستمر في الشكوى من ألم الجرح حتى بعد مغادرة المستشفى.

وأبان أنه وبعد ارتفاع حدة الألم مع ابنه أخذه لأحد المستشفيات الخاصة الكبيرة بالرياض وهناك وبعد إجراء الأشعة له تبيّن أنه قد تمت خياطة الجرح على بقايا الزجاج مما اضطر الأطباء هناك على إعادة فتح الإصابة وتنظيفها مجدداً وإعادة علاجها بطريقة مناسبة، وقد سبب ذلك صدمة نفسيه للطفل ولوالديه.

بدورها تواصلت "سبق" مع إدارة العلاقات العامة بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض وأوضحت أنه في يوم الأثنين الموافق ١٤٣٨/١١/٨ هـ عند الساعة ٦.٣٠ م حضر لطوارئ مستشفى الخاصرة العام حادث مكون من ١٠ أشخاص، بينهم الطفل ( المعني في الخبر ) العمر سنتان، وبعد إجراء الاسعافات الاولية للطفل اتضح أنه يعاني من جرح قطعي في الوجه من الناحية اليسرى لفتحة الأنف بطول ١٢ سم وبعمق ١ سم وفي حالة نزيف شديد وقد تم وضع ضمادة وشاشة لوقف النزيف مؤقتا داخل الجرح.

وأضافت أنه تمت متابعة عملية تنظيف الجرح من الشوائب والتراب والأجسام الغريبة وبعد ذلك تم عمل خياطة للجرح، وتم عمل أشعة على الصدر والجمجمة للطفل، وجرى إحالته للتنويم لإستكمال العلاج والفحوصات اللازمة.

وتابعت بالقول "تفاجأنا باليوم التالي بطلب والد الطفل خروجه على مسئوليته وهو على علم ودراية بحالته الصحية تحتاج إلى متابعة وأخرج الطفل ووقع بإقراره على الخروج على مسؤوليته، ونتمنى للطفل الشفاء العاجل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطن يتهم مستشفى الخاصرة بخياطة جرح في وجه ابنه على "بقايا زجاج"
سبق

اتهم مواطن طبيباً بمستشفى الخاصرة غرب الرياض، بالإهمال وخياطة جرح قطعي تعرض له ابنه في وجهه؛ على بقايا الزجاج مما جعله ينقله لأحد المستشفيات بالرياض بعد مغادرته وإعادة تنظيف الجرح ومعالجته من جديد.

وتفصيلاً قال المواطن حمود الشيباني، إن أسرته تعرضت لحادث مروري بمركز الخاصرة غرب القويعية الأسبوع الفائت ونقلوا جميعاً لمستشفى الخاصرة حينها لتلقي الإسعاف والعلاج.

وأضاف الشيباني أنه ضمن الحادث تعرض ابنه خالد (سنتين) لجرح قطعي في وجهه، وعليه قام الطبيب المعالج برتب وخياطة الجرح على بقايا الزجاج دون تخدير أو بنج ودون تنظيف الجرح الأمر الذي جعل الطفل يستمر في الشكوى من ألم الجرح حتى بعد مغادرة المستشفى.

وأبان أنه وبعد ارتفاع حدة الألم مع ابنه أخذه لأحد المستشفيات الخاصة الكبيرة بالرياض وهناك وبعد إجراء الأشعة له تبيّن أنه قد تمت خياطة الجرح على بقايا الزجاج مما اضطر الأطباء هناك على إعادة فتح الإصابة وتنظيفها مجدداً وإعادة علاجها بطريقة مناسبة، وقد سبب ذلك صدمة نفسيه للطفل ولوالديه.

بدورها تواصلت "سبق" مع إدارة العلاقات العامة بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض وأوضحت أنه في يوم الأثنين الموافق ١٤٣٨/١١/٨ هـ عند الساعة ٦.٣٠ م حضر لطوارئ مستشفى الخاصرة العام حادث مكون من ١٠ أشخاص، بينهم الطفل ( المعني في الخبر ) العمر سنتان، وبعد إجراء الاسعافات الاولية للطفل اتضح أنه يعاني من جرح قطعي في الوجه من الناحية اليسرى لفتحة الأنف بطول ١٢ سم وبعمق ١ سم وفي حالة نزيف شديد وقد تم وضع ضمادة وشاشة لوقف النزيف مؤقتا داخل الجرح.

وأضافت أنه تمت متابعة عملية تنظيف الجرح من الشوائب والتراب والأجسام الغريبة وبعد ذلك تم عمل خياطة للجرح، وتم عمل أشعة على الصدر والجمجمة للطفل، وجرى إحالته للتنويم لإستكمال العلاج والفحوصات اللازمة.

وتابعت بالقول "تفاجأنا باليوم التالي بطلب والد الطفل خروجه على مسئوليته وهو على علم ودراية بحالته الصحية تحتاج إلى متابعة وأخرج الطفل ووقع بإقراره على الخروج على مسؤوليته، ونتمنى للطفل الشفاء العاجل".

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
05:13 PM

مواطن يتهم مستشفى الخاصرة بخياطة جرح في وجه ابنه على "بقايا زجاج"

تعرض لحادث مروري ونقل حينها للطوارئ ..و"سبق" تتقصى الحقيقة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
29
40,004

اتهم مواطن طبيباً بمستشفى الخاصرة غرب الرياض، بالإهمال وخياطة جرح قطعي تعرض له ابنه في وجهه؛ على بقايا الزجاج مما جعله ينقله لأحد المستشفيات بالرياض بعد مغادرته وإعادة تنظيف الجرح ومعالجته من جديد.

وتفصيلاً قال المواطن حمود الشيباني، إن أسرته تعرضت لحادث مروري بمركز الخاصرة غرب القويعية الأسبوع الفائت ونقلوا جميعاً لمستشفى الخاصرة حينها لتلقي الإسعاف والعلاج.

وأضاف الشيباني أنه ضمن الحادث تعرض ابنه خالد (سنتين) لجرح قطعي في وجهه، وعليه قام الطبيب المعالج برتب وخياطة الجرح على بقايا الزجاج دون تخدير أو بنج ودون تنظيف الجرح الأمر الذي جعل الطفل يستمر في الشكوى من ألم الجرح حتى بعد مغادرة المستشفى.

وأبان أنه وبعد ارتفاع حدة الألم مع ابنه أخذه لأحد المستشفيات الخاصة الكبيرة بالرياض وهناك وبعد إجراء الأشعة له تبيّن أنه قد تمت خياطة الجرح على بقايا الزجاج مما اضطر الأطباء هناك على إعادة فتح الإصابة وتنظيفها مجدداً وإعادة علاجها بطريقة مناسبة، وقد سبب ذلك صدمة نفسيه للطفل ولوالديه.

بدورها تواصلت "سبق" مع إدارة العلاقات العامة بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض وأوضحت أنه في يوم الأثنين الموافق ١٤٣٨/١١/٨ هـ عند الساعة ٦.٣٠ م حضر لطوارئ مستشفى الخاصرة العام حادث مكون من ١٠ أشخاص، بينهم الطفل ( المعني في الخبر ) العمر سنتان، وبعد إجراء الاسعافات الاولية للطفل اتضح أنه يعاني من جرح قطعي في الوجه من الناحية اليسرى لفتحة الأنف بطول ١٢ سم وبعمق ١ سم وفي حالة نزيف شديد وقد تم وضع ضمادة وشاشة لوقف النزيف مؤقتا داخل الجرح.

وأضافت أنه تمت متابعة عملية تنظيف الجرح من الشوائب والتراب والأجسام الغريبة وبعد ذلك تم عمل خياطة للجرح، وتم عمل أشعة على الصدر والجمجمة للطفل، وجرى إحالته للتنويم لإستكمال العلاج والفحوصات اللازمة.

وتابعت بالقول "تفاجأنا باليوم التالي بطلب والد الطفل خروجه على مسئوليته وهو على علم ودراية بحالته الصحية تحتاج إلى متابعة وأخرج الطفل ووقع بإقراره على الخروج على مسؤوليته، ونتمنى للطفل الشفاء العاجل".

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