900 مواطن ينتظرون أوامر منحهم أراضي بموجب الأمر السامي

طالبوا وكيل "الزراعة" بالنظر في طلباتهم

طالب أكثر من 900 مواطن وكيل وزارة الزراعة للأراضي بالنظر في طلباتهم بالحصول على الأراضي البديلة بدل التي تم منحهم إياها بعد قرار اللجنة المشكَّلة بموجب المادة العاشرة من نظام توزيع الأراضي البور، التي طلبت منهم التقديم لوزارة الزراعة، وإحالة الطلب للجنة المشكَّلة، ومنعهم طول الإجراءات من الاستفادة من الأراضي البور التي صدرت بالقرارات السامية منذ ثلاث سنوات.



وقال المواطن "متعب عبدالله العنزي" إنه سبق أن صدر الأمر السامي رقم ٤٣٣٧٧ في 28/ 11/ 1434هـ القاضي بتعويض الأشخاص الذين صدرت قرارات تعويضهم من اللجنة المشكَّلة بموجب المادة العاشرة من نظام توزيع الأراضي البور، وتم التقديم إلى وزارة الزراعة، وإحالة الطلب للجنة المشكَّلة.



وأضاف بأنه صدر قرار اللجنة برقم ٧١ وتاريخ 27/ 8/ 1435هـ بتعويضهم بموقع آخر، واعتُمد القرار من وزير الزراعة، وصدر خطاب الوزارة لمنطقة حائل بتعويضنا بموقع آخر، وهو بمنزلة الضوء الأخضر لنا للبحث عن موقع مناسب للتعويض، وأخذ منا ذلك الوقت والجهد والمال حتى وجدنا الموقع المناسب والخالي من المشاكل، وتم مخاطبة الجهات الحكومية وأخذ موافقتهم.



وأكد أنه بعد الرفع للوزارة لإصدار القرار وتسليم الموقع رفضت الوزارة ذلك بحجة أن الأمر مرفوع للمقام السامي.



وأضاف: نرجو من وكيل وزارة الزراعة للأراضي النظر في ملفات أكثر من 900 مواطن من جميع أنحاء المملكة.

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