مواطن يوثق سائقي صهاريج الصرف الصحي يفرغون حمولتهم داخل "أبو مراغ" بمكة مسببين الأمراض

أكد أنَّهم اعتادوا هذا الفعل دون حسيب ورقيب.. ومطالبة الجهات المختصة بالتدخل لمحاسبتهم

وثَّق أحد المواطنين بمكة المكرمة مساء اليوم قيام سائقي صهاريج الصرف الصحي تابعين لمتعهد شركة المياه الوطنية وهم يفرغون حمولتهم في فتحات مناهل الصرف الصحي التابعة لشركة المياه الوطنية داخل حي أبو مراغ دون أدنى مسؤولية، وفي ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة.



وذكر المواطن -الذي فضل عدم نشر اسمه- أنه تفاجأ بعدد من سائقي الصرف الصحي متعهدي السحب من منازل المواطنين وهم يفرغون حمولتهم في مناهل شبكات الصرف الصحي داخل حي أبو مراغ بالعمرة والقريب من مجمع مدارس البنات، إضافة إلى أن هذه الشبكات غير مكتملة بعد أن تم شفطها من بيارات المنازل دون حسيب لا رقيب مسببين طفوحات وبائية داخل الحي.



وقال المواطن: "لم يراع سائقو الصهاريج صحة المواطنين والضرر الذي سيلحق بهم، حيث عمدوا على تفريغ الحمولة عمداً في الحي، بدلاً من أن يذهبوا إلى المكان المخصص لتفريغ مثل هذه الحمولات.



وتساءل: "أين المسؤولون والمشرفون عن مثل هذا التصرف المشين، والذي يعد خطراً على صحة السكان، بانتشار البعوض وحمى الضنك التي أثبتت ذلك تنوم عدد من أهالي سكان الحي في أحد المستشفيات الحكومية بسبب التلوث في الحي من مياه المجاري المتسربة من مناهل الصرف في المشروع غير المكتمل، مطالباً عبر "سبق" الجهات المختصة إيقاف هذا التصرف غير المسؤول من سائقي صهاريج الصرف الصحي، واتخاذ الإجراء اللازم لمنع تكرار ما حدث.

